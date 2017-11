Zürich (ots) - Versicherungsunternehmen stehen im Rahmen der

digitalen Transformation einer Vielzahl von Herausforderungen

gegenüber - so auch im Schadenmanagement. Um individuell auf

veränderte Kundenbedürfnisse eingehen zu können und vor allem

wettbewerbsfähig zu bleiben, sind strategische Ansätze und Visionen

zu zukünftigen Geschäftsmodellen sowie auch innovative Lösungen

essentiell. Dazu zählen die Nutzung IoT-basierter Daten sowie der

Einsatz von Analytics und digitaler Kollaborationsplattformen. Das

sieht die Mehrheit der Versicherer so (91 Prozent) und bewertet die

Notwendigkeit digitaler Lösungen als hoch bis sehr hoch. Das ist ein

Ergebnis einer aktuellen Studie der Management- und

Technologieberatung BearingPoint, für die 72 Kompositversicherer im

deutschsprachigen Raum zum derzeitigen Stand der Digitalisierung im

Schadenbereich befragt wurden.



Claudio Stadelmann, Partner bei BearingPoint und verantwortlich

für das Versicherungssegment in der Schweiz: «Technologischer Wandel,

zunehmender Wettbewerbsdruck und gesättigte Märkte unterstreichen die

Bedeutung eines effektiven Schadenmanagements. BearingPoint's

aktuelle Studie knüpft an die Untersuchungsergebnisse einer Befragung

bei Sachversicherern und zeigt Wege auf, wie neue Technologien im

Rahmen einer Digitalisierungsstrategie das Schadenmanagement

optimieren können.»



Zunehmende Kommunikation zwischen Maschinen



Vor allem das Internet of Things (IoT) wird nach Meinung von 86

Prozent der befragten Versicherer das Schadenmanagement grundlegend

verändern. Vernetzte Objekte ermöglichen zum Beispiel die

Echtzeit-Übertragung von Daten zwischen den mobilen Endgeräten der

Versicherten und den Versicherern. "Trotz der vielen

Einsatzmöglichkeiten im Schadenmanagement bietet bislang allerdings

nur ein kleiner Teil der befragten Versicherungen IoT-basierte

Produkte an. Durch die Vernetzung und branchenübergreifende Nutzung

der Daten könnten bestehende Strukturen in der Regulierung zu Gunsten

einer effektiveren Schadensteuerung aufgebrochen werden", sagt

Giovanni Zucchelli, Partner im Bereich Digital & Strategy bei

BearingPoint. Eine Herausforderung in Bezug auf IoT bleibt der Umgang

mit Datennutzung und Datenschutzrechten.



Steigende Relevanz digitaler Ökosysteme



Ein weiterer digitaler Treiber im Schadenmanagement ist die

Vernetzung der involvierten Parteien über digitale Ökosysteme. Die

Relevanz zur Interaktion von Versicherern, Dienstleistern und

Versicherten über digitale Plattformen bewerten 91 Prozent der

Befragten als hoch bis sehr hoch. Die Studie zeigt allerdings

deutlich, dass Plattformen im Schadenmanagement bisher selten genutzt

werden.



Analytics gewinnt an Fahrt



Versicherer verfügen über grosse Mengen an strukturierten und

unstrukturierten Daten, die sie mittels analytischer Methoden zur

Optimierung der Schadenprozesse einsetzen können. "Analytics zeigt

Abhängigkeiten zwischen Daten auf, sodass wesentliche Geschäftsregeln

für das Schadenmanagement gewonnen werden können", so Zucchelli

weiter. Obwohl dieser Bereich viel Potential bietet, findet der

Einsatz von Analytics in Versicherungsunternehmen bisher nur sehr

eingeschränkt statt. Während immerhin 46 Prozent der Befragten

analytische Methoden zur Betrugserkennung einsetzen, sind es in

Bereichen wie der Schadenanlage, Regulierung und Deckungsprüfung

bisher nur etwa 20 bis 30 Prozent. Dennoch haben die Versicherer das

Potenzial von Analytics erkannt und 96 Prozent versprechen sich

dadurch einen klaren Wettbewerbsvorteil für ihr Unternehmen.



Handlungsfelder und Herausforderungen der digitalen Transformation



Aus der Studie geht hervor, dass sich Analytics, Plattformen und

Internet of Things (IoT) zu den wichtigsten digitalen Treibern zur

Reduktion von Bearbeitungskosten und Schadenaufwänden sowie zur

Steigerung der Kundenzufriedenheit entwickeln werden. Daraus ergeben

sich die folgenden zentralen Handlungsempfehlungen:



- Einsatz von IoT: Aufbereitung und Nutzung IoT-basierter Daten

zur Schadenprävention und in der Schadenbearbeitung



- Interaktion über Plattformen: Aufbau eines digitalen Ökosystems zur

medienbruchfreien Zusammenarbeit der am Schadenprozess beteiligten

Akteure



- Nutzung von Analytics: Ableitung von Geschäftsregeln zur

Steuerung von Schäden mit erhöhter Wahrscheinlichkeit zu Betrug,

Regress und Überzahlung



Die aktuellen Entwicklungen und Handlungsfelder stellen

Versicherer vor grosse Herausforderungen. So sehen 70 Prozent die

hohen Investitionen in die Unternehmens-IT als grösstes Hindernis.

Zudem ist für die Hälfte der Befragten die Qualifizierung des

Personals in der IT und Fachabteilungen ein kritischer Erfolgsfaktor.



Über die Studie



Die vorliegenden Untersuchungsergebnisse geben Einblicke in den

aktuellen Stand der Digitalisierung im Schadenbereich. Versicherer

können die Studienergebnisse nutzen, um den Status ihres

Schadenmanagements zu reflektieren. Darüber hinaus enthält die Studie

Handlungsempfehlungen im Umgang mit digitalen Trends im

Schadenbereich. Die Ergebnisse der Studie basieren auf der Befragung

von 72 Kompositversicherern im Zeitraum von Februar bis Juli 2017 im

deutschsprachigen Raum. Diese wurde anonymisiert auf Vorstands- und

Bereichsleiterebene durchgeführt und durch Experteninterviews

ergänzt.



Die Studie ist unter dem folgenden Link verfügbar:

http://ots.ch/W1Vy2



