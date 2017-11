NEW YORK (Dow Jones)--Nach der stark zweigeteilten Entwicklung am Mittwoch legen die Aktienkurse an der Wall Street zum Start am Donnerstag auf breiter Front zu. Der Dow-Jones-Index gewinnt 0,5 Prozent auf 24.050 Punkte und liegt damit erstmals überhaupt über 24.000 Punkten. Der S&P-500-Index gewinnt 0,4 Prozent und die am Vortag schwachen Nasdaq-Indizes erholen sich um 0,3 Prozent.

Während sich Technologieaktien nach dem Abverkauf etwas erholen könnten, dürften Bankenaktien auch am Donnerstag favorisiert werden. Zum einen wegen der Steuerreformfortschritte, zum anderen, weil sich der designierte Notenbankchef Jerome Powell jüngst gegen eine schärfere Regulierung von Banken ausgesprochen und eine regulatorische Entlastung kleinerer Banken befürwortet hat. Zudem profitieren die Bankenaktien von den anziehenden Renditen vor dem Hintergrund der im März anstehenden nächsten Zinserhöhung in den USA. Der S&P-500-Subindex der Bankenaktien gewinnt im frühen Geschäft 1 Prozent.

Im Technologiesegment ziehen die sogenannten FAANG-Aktien an, wenn auch nur leicht: Facebook um 0,7 Prozent, Amazon um 0,3 Prozent, Apple um 0,3 Prozent und Netflix um 0,5 Prozent. Alphabet liegen unverändert.

Hinter den am Vortag sehr schwachen Kursen im Technologiesektor vermuten Börsianer eine Mischung aus Sektorrotation und Gewinnmitnahmen vor dem Hintergrund von Sorgen vor zu hoch gelaufenen Bewertungen. Auslöser könnte die spektakuläre Rally beim Bitcoin gewesen sein, die die Sinne der Anleger für die Gefahren vor Blasenbildungen schärfte. Allerdings gab es in den vergangenen Monaten immer wieder Börsentage mit kurzfristig sehr schwach tendierenden Technologiekursen.

Hoffnung auf Steuerreform treibt immer noch

Andere Akteure sprechen von einer Sektorrotation zugunsten von Aktien unter anderem aus dem Finanzsektor. Auslöser dafür könnten die Fortschritte bei der US-Steuerreform sein, von denen vor allem die Banken profitieren dürften. "Ich glaube, die Bewertungen können noch steigen und jegliche Korrektur wird eine Sektorrotation sein, solange bis sich die Renditesituation ändert", sagt Michael Thompson von S&P Global Market Intelligence.

Für weitere Impulse könnte im Handelsverlauf die Bekanntgabe des Index der Einkaufsmanager der Region Chicago sorgen. Er wird mit einem Stand von 63,0 erwartet nach 66,2 im Oktober.

Wilde nachbörsliche Berg- und Talfahrt bei Juniper

Unter den weiteren Aktien stehen Juniper Network mit einer spektakulären Berg- und Talfahrt im Blick. Die Aktie war im Nachbörsenhandel am Mittwoch nach oben geschossen, angetrieben von Berichten, wonach Nokia ein 16-Miliarden-Dollar-Gebot für den Netzwerkspezialisten vorbereiten soll. Nokia hat das aber inzwischen zurückgewiesen. Juniper starten darauf nun 7,7 Prozent schwächer. Im regulären Handel am Mittwoch hatte der Kurs trotz der Schwäche bei Technologieaktien noch um gut 5 Prozent zugelegt.

Synopsys schießen um 6,4 Prozent nach oben, nachdem der Halbleiterdesigner die Erwartungen der Analysten mit seinen Quartalszahlen übertroffen hat. Die Aktie des Bekleidungseinzelhändlers Tilly's profitiert ebenfalls von starken Geschäftszahlen und verteuert sich um 16,6 Prozent.

Dagegen geht es für Semtech um 1,7 Prozent abwärts. Der Halbleiterproduzent hat zwar mit seinen Quartalszahlen die Erwartungen geschlagen, zugleich aber mit seinem Ausblick enttäuscht.

Kroger schnellen um 12,0 Prozent nach oben. Die Drogeriekette hat mit ihrem Quartalsbericht wie auch dem Ausblick die Analystenschätzungen übertroffen. Der mit Schwierigkeiten kämpfende Einzelhändler hat überraschend den Quartalsverlust verringert. Sears kündigte außerdem an, die Umsatzströme weiter diversifizieren zu wollen durch Partnerschaften mit Drittparteien. Sears springen um 19,7 Prozent nach oben.

Dollar kommt von Tageshochs zurück

Am Devisenmarkt zog der Dollar in Europa zunächst an, mittlerweile gehen aber sämtliche Gewinne zum Euro wieder verloren, weil der Euro selbst Rückenwind von robusten Konjunkturdaten erhält. Neben der Zinserhöhungserwartung wird der Dollar übergeordnet von den robusten BIP-Daten vom Vortag aus den USA gestützt; dazu passt, dass im Wirtschaftsbericht "Beige Book" der US-Notenbank vom Vorabend von verstärktem Preisdruck die Rede war. Sollte die Inflation in den USA zulegen, dürfte das der US-Notenbank in die Hände spielen bei ihrer Planung, im kommenden Jahr die Zinsen dreimal anzuheben.

Am Ölmarkt ziehen die Preise an, vor allem bei der europäischen Sorte Brent. Hintergrund sind Signale vom laufenden Opec-Treffen in Wien, die darauf hindeuten, dass es eine Einigung zu einer Ausweitung der eigentlich im März 2018 auslaufenden Förderbegrenzung geben wird. Unter anderem soll der Iran aufgeschlossen sein für eine Ausdehnung um neun Monate, wie sie von Saudi-Arabien ins Spiel gebracht worden sein soll. Brentöl verteuert sich um 1,3 Prozent auf 63,93 Dollar.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 24.054,64 0,48 113,96 21,72 S&P-500 2.638,85 0,49 12,78 17,87 Nasdaq-Comp. 6.857,96 0,49 33,57 27,40 Nasdaq-100 6.342,24 0,49 30,87 30,40 US-Anleihen Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag +/-Bp YTD 2 Jahre 1,77 1,2 1,76 56,8 5 Jahre 2,11 1,0 2,10 18,8 7 Jahre 2,28 0,0 2,28 3,7 10 Jahre 2,39 0,3 2,39 -5,3 30 Jahre 2,82 -0,0 2,82 -24,3 DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:10 Uhr Mi, 18:33 % YTD EUR/USD 1,1889 +0,18% 1,1867 1,1863 +13,1% EUR/JPY 133,26 +0,07% 133,17 132,60 +8,4% EUR/CHF 1,1709 +0,19% 1,1686 1,1673 +9,3% EUR/GBP 0,8824 +0,09% 0,8817 1,1331 +3,5% USD/JPY 112,07 -0,15% 112,24 111,76 -4,1% GBP/USD 1,3471 +0,11% 1,3457 1,3444 +9,2% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 57,87 57,3 +1,0% 0,57 +1,5% Brent/ICE 64,00 63,11 +1,4% 0,89 +9,1% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.279,35 1.283,65 -0,3% -4,30 +11,1% Silber (Spot) 16,41 16,54 -0,8% -0,13 +3,0% Platin (Spot) 942,15 939,00 +0,3% +3,15 +4,3% Kupfer-Future 3,06 3,04 +0,5% +0,02 +21,0% ===

