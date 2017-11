Liebe Leser,

Apple hat per drittes Quartal 2017 überraschend positive Ergebnisse bekannt gegeben. Dabei fiel insbesondere auf, dass der Absatz von iPhones und anderen Produkten in China erstmals seit sieben Quartalen gestiegen war. Da wir uns derzeit in der Holiday-Season befinden, erwarten viele für das aktuelle Quartal eine rege Nachfrage nach den neuen iPhone Modellen. Auch in Südkorea ist der Absatz zuletzt gestiegen. Genau genommen konnte Apple den Marktanteil in dem Land innerhalb ... (David Iusow-Klassen)

Den vollständigen Artikel lesen ...