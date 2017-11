An die Kino-Serie Police Academy, Komödien über tollpatschige und bunt zusammengewürfelte Polizeischüler in den 1980ern, erinnert Harald Martenstein das Geschehen bei der Berliner Polizei. Auf seinem Facebook-Account schreibt der Kolumnist: "Als die Berliner Polizeischule in "Polizeiakademie" umbenannt wurde, habe ich sofort gedacht: ein böses Omen."

Der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...