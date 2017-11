Baden-Baden (ots) - Dienstag, 05. Dezember 2017 (Woche 49)/30.11.2017



Tagestipp



21.00 Die Sofa-Richter Das Rechtsmagazin



Jetzt haben im SWR Fernsehen wieder die Zuschauer das letzte Wort. "Die Sofa-Richter" diskutieren packende Fragen mitten aus dem Leben, alles auf der heimischen Couch. ARD-Rechtsexperte Frank Bräutigam schaut mit, redet mit und löst auf.



Spontan und offen diskutieren die "Sofa-Richter" bei sich zu Hause über Alltagsfragen mitten aus dem Leben. Thema Abfall: Was ist erlaubt in Sachen Restmüll, Bio und Papier? Der 20.000-Euro-Fund: Meldepflicht und Finderlohn. Unter die Haut - Tätowierungen: Was, wenn die Körperkunst misslingt?



Die "Sofa-Richter" sind Menschen "wie Du und ich": Zwei Stuttgarter Privatdetektive, ein Model sowie ein türkisches Paar aus Mannheim, ein Feinmechaniker aus Ludwigshafen, ein Ehepaar aus Esslingen, eine Familie aus Mainz, drei angehende Priester aus Trier und die SWR Promis Ursula Cantieni und Pierre M. Krause. Die "Sofa-Richter" treten ein für ihre Meinung - ohne Robe, aber mit Herzblut und Leidenschaft. Mal wird der Ruf laut nach der vollen Härte des Gesetzes, mal sind die "Sofa-Richter" mild und besonnen. ARD-Rechtsexperte Frank Bräutigam schaut mit, ordnet die Argumente und löst auf, wie die Gerichte wirklich entschieden haben.



Dienstag, 05. Dezember 2017 (Woche 49)/30.11.2017



23.30 Die Pierre M. Krause Show



SWR3 Latenight Folge 527



In der letzten Ausgabe vor der Winterpause hat Moderator Pierre M. Krause eine besondere Bescherung vorbereitet: In seiner "Die Pierre M. Krause Show - SWR3 Latenight" begrüßt er die international gefeierte Sängerin Anastacia, den Moderator, Entertainer und Comedian Thomas Hermanns sowie die Hamburger Rockband Selig - und heckt die ein oder andere Überraschung aus. Dafür gibt es am Dienstag, 5. Dezember, 23:30 Uhr eine festliche, 45-minütige Sonderausgabe im SWR Fernsehen.



Überraschung! - Da staunt Weltstar Anastacia: Mit Hits wie "I'm Outta Love" wurde die US-Sängerin Anastacia weltberühmt, verkaufte Millionen Platten und erhielt zahlreiche Auszeichnungen - darunter jüngst den "SWR3 Pioneer of Pop"-Award im September 2017. Hier kam es auch zu einer ersten denkwürdigen Begegnung mit Moderator Pierre M. Krause: Im Rahmen des SWR3 New Pop Festivals legte ihn die sympathische Sängerin als Lockvogel für Guido Cantz und seine Sendung "Verstehen Sie Spaß?" herein. Mit einem scheinbar chaotischen Interview brachte Anastacia den hartgesottenen Moderator auf der Bühne ordentlich in Verlegenheit. Für ihr Wiedersehen hat Pierre M. Krause nun eine Überraschung vorbereitet, die Anastacia sicher so schnell nicht vergessen wird!



Thomas Hermanns über Stand-Up-Comedy und Boybands: Moderator und Comedian Thomas Hermanns hat die große Stand-up-Comedy-Welle in Deutschland maßgeblich mitgestaltet: In seinem legendären "Quatsch Comedy Club" traten in den vergangenen 25 Jahren alle namhaften Comedians auf, manch einer startete dort seine Karriere. Jetzt feiert der Club 25-jähriges Jubiläum und Pierre wirft einen Blick ins Nähkästchen. Außerdem ist Hermanns, der auch schon als Regisseur und Autor von Romanen, Drehbüchern und Musicals von sich reden gemacht hat, derzeit mit seinem neuen Musical auf Tour: "Boybands Forever" ist eine Hommage an das Phänomen Boygroup der Neunzigerjahre.



Frisch gepresst - Selig stellt neues Studioalbum vor: Sie sind wieder da: Nach drei Jahren Abstinenz meldet sich die legendäre Hamburger Band Selig mit ihrem siebten Studioalbum "Kashmir Karma" zurück. 1994 gelang der Band um den Sänger Jan Plewka mit Songs wie "Ohne dich" der Durchbruch. Später ging sie in New York neue, experimentelle Wege, trennte sich 1999 und legte zehn Jahre später ein erfolgreiches Comeback hin. Für "Kashmir Karma" reisten die Freunde nach Schweden und nahmen das Album in einer einsamen Hütte auf - handgemachte Musik mit viel Seele. In der "Pierre M. Krause Show" präsentiert die Band daraus live den Song "Alles ist nix".



Vielseitiger Moderator: Pierre M. Krause gehörte mehrere Jahre zum Team der "Harald Schmidt Show". Er führt regelmäßig durch das "SWR3 New Pop Festival" in Baden-Baden und ist u. a. im Rateteam der SWR Quizshow "Sag die Wahrheit" zu sehen sowie in der Reihe "Krause kommt!". Seit mehr als zehn Jahren moderiert er die Show "SWR3 latenight", die seit 2016 "Die Pierre M. Krause Show - SWR3 Latenight" heißt. Für die Sendung "TV-Helden" wurde er bereits mit dem Deutschen Fernsehpreis gekrönt. Zudem hat er das Buch "Hier kann man gut sitzen - Geschichten aus dem Schwarzwald" verfasst.



"Die Pierre M. Krause Show - SWR3 Latenight", dienstags, 23:30 Uhr im SWR Fernsehen.



Donnerstag, 07. Dezember 2017 (Woche 49)/30.11.2017



22.45 Kunscht! Kultur im Südwesten Moderation: Denis Scheck



Geplante Themen:



"Der Meister von Meßkirch" - Katholische Pracht in der Reformationszeit: die große Landesausstellung in der Staatsgalerie Stuttgart.



Ein Haus für Bücher und Bürger - Die neue Bibliothek in Heidenheim von Star-Architekt Max Dudler.



"Weit weg von Brüssel" - Der Fotograf Stefan Enders und seine Hommage an die Menschen Europas jetzt in Mainz zu sehen.



Der amerikanische Traum in Zeiten von "Fake News" und "Alternative Facts": "America! America!" im Museum Frieder Burda in Baden-Baden.



Dienstag, 12. Dezember 2017 (Woche 50)/30.11.2017



22.30 Schreinerei Fleischmann und Freunde mit Alice Hoffmann und Timo Sturm



Jean hat Stress mit seiner Flamme Brigitte: Sie träumt von einem romantischen Liebhaber, aber ihr Schreiner ist von diesem Wunschbild Lichtjahre entfernt. Ihm fällt nichts Besseres ein als ein Romantik-Crash-Kurs in der VHS - nur ist der kurz vor Weihnachten natürlich ausgebucht. Doch er hat Glück im Unglück. Auch Vanessa kennt sich mit Romantik und allem was dazu gehört aus - schließlich ist sie eine Frau... Jean will Vanessa mit einer App auf dem Handy das ewige Schwindeln austreiben - aber wird zuletzt selbst Opfer des mobilen Lügendetektors.



Der Gast der Sendung kommt vom Niederrhein - Ingrid Kühne kennt sich aus bei allem, was Frauen das Leben so schwer macht.



Donnerstag, 28. Dezember 2017 (Woche 52)/30.11.2017



Geänderten Beitrag für SR beachten!



06.30 (VPS 06.29) SR: Sellemols (WH von DI) O sole mio - Mit Rita Pavone und Ricky Shayne unterwegs im Canteuropa-Zug Erstsendung: 03.10.2016 in SR



Montag, 01. Januar 2018 (Woche 1)/30.11.2017



Geänderten Untertitel beachten!



22.45 Montagsmaler, Telespiele, Flitterabend Die großen Shows aus dem Südwesten



Pressekontakt: Grit Krüger, Tel 07221/929-22285, grit.krueger@SWR.de



OTS: SWR - Südwestrundfunk newsroom: http://www.presseportal.de/nr/7169 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_7169.rss2