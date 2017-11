Der plötzlichen Verkaufsdruck gegenüber dem USD führte zu einem Anstieg des EUR/USD über 1,1900, so dass auf dem Tageschart ein Außenstab und das 2-Tagehoch gebildet wurde. EUR/USD profitiert von USD Verkäufen Während der US-Dollar-Index (DXY zur 92,80 fiel, konnte das Paar an Wert zulegen, was scheinbar auf einer Story der New York Times beruht. Die ...

