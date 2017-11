Von Ian Walker und Ben Dummett

LONDON (Dow Jones)--Der Hedgefonds The Children's Investment Fund Management (TCI) drängt die London Stock Exchange Group (LSE) weiter auf die Abhaltung einer Hauptversammlung am 28. Dezember. Sie soll über die Abberufung von Chairman Donald Brydon entscheiden. Der aktivistische Investor beharrte am Donnerstag auf dieser Forderung, obwohl Brydon am Tag zuvor mitgeteilt hatte, dass er sich bei der Hauptversammlung 2019 nicht zur Wiederwahl stellen werde.

Unterdessen besteht TCI nicht mehr darauf, dass der Börsenbetreiber die Suche nach einem neuen CEO einstellt und CEO Xavier Rolet dieses Amt bis 2021 innehaben soll. Denn Rolet hatte dem Machtkampf der LSE mit dem Hedgefonds um seine Personalie am Mittwoch ein Ende gesetzt, indem er mit sofortiger Wirkung zurücktrat.

Die LSE hatte im vergangenen Monat mitgeteilt, dass Rolet das Unternehmen Ende 2018 verlassen werde. Man trenne sich einvernehmlich nach einer erfolgreichen Amtszeit, hieß es. Das hatte TCI allerdings angezweifelt und dem Unternehmen vorgeworfen, Rolet de facto gefeuert zu haben. Anfang November hatte TCI die Einberufung einer Hauptversammlung durchgesetzt.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/bam/smh

(END) Dow Jones Newswires

November 30, 2017 09:57 ET (14:57 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.