Europas Handel lahmt, Amerikas Aktien klettern immer weiter. Der Dow Jones markiert am Donnerstag schon wieder ein Rekordhoch und reißt im Vorbeigehen den nächsten Tausender. Es ist allein der Glaube an die Steuerreform.

Die Erstbesteigung in New York ist gelungen. Im ersten Anlauf knackte der Dow-Jones-Index am Donnerstag die historische 24.000-Punkte-Marke. Während die europäischen Märkte nicht vom Fleck kommen, zieht die Wall Street weiter. An die Spitze der Büffelherde hat sich in den vergangenen Wochen der traditionsreiche Dow-Jones-Index gestellt. Mit einem Plus von einem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...