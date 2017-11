New York - Der US-Leitindex Dow Jones Industrial hat am Donnerstag erstmals die Marke von 24 000 Punkten übersprungen und damit die nächste runde Zahl. In der Spitze ging es bis auf 24 072,83 Punkte hoch. Zuletzt belief sich das Plus beim Stand von 24 067,08 Punkten auf 0,53 Prozent. Für den Monat November zeichnet sich damit ein Plus von rund 3 Prozent ab.

Dem marktbreiten S&P 500 gelang mit 2639,50 Punkten ebenfalls ...

