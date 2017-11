Zürich - Die Credit Suisse nimmt das letzte Jahr ihrer dreijährigen Restrukturierungsphase in Angriff. Anlässlich des Investorentags am Donnerstag in London sieht sich die Grossbank auf Kurs und gibt sich zuversichtlich, den Turnaround planmässig abzuschliessen. Für den Geschäftsgang im laufenden Jahr wurden die zuletzt gemachten Aussagen mehr oder weniger bestätigt.

"Unsere Strategie funktioniert", sagte CEO Tidjane Thiam am Donnerstag. Die Credit Suisse erziele profitables Wachstum, habe die Risiken im Handel reduziert und die Compliance sowie Kontrollen verbessert. Zudem haben man die Kostenbasis nachhaltig gesenkt und Verluste aus Altlasten signifikant reduziert. Seit dem letztem Investorentag vor einem Jahr sei darüber hinaus die Kapitalbasis deutlich gestärkt worden.

"Die Bank hat sich seit der Ankündigung der neuen Strategie stark entwickelt in Richtung eines führenden Vermögensverwalters mit starkem Investmentbanking", so der Konzernchef weiter. Der Fokus auf das Wealth Management zahle sich aus.

Fokus auf Kosten

Im Vordergrund bleiben bei der Credit Suisse die Kosteneinsparungen. Bis Ende 2018 sollen die Ausgaben unter 17 Mrd sinken, was eine Bestätigung früherer Angaben ist. In den Jahren 2019 und 2020 wird die Kostenbasis dann zwischen 16,5 und 17 Mrd CHF erwartet, wie es hiess. Weiter investiert werden soll gleichzeitig in die Umsetzung regulatorischer ...

