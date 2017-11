Der Euro hat sich heute, am Donnerstag im späten europäischen Handel mit höheren Notierungen gezeigt. Gegen 16.00 Uhr notierte der Euro bei 1,1904 US-Dollar. Damit zeigte der Euro am Berichtstag einen klaren Erholungsschub, nachdem er sich am Vormittag noch knapp über die Marke von 1,18 Dollar angenähert hatte.Am Vormittag ...

