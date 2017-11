Der US-Dollar steht gegenüber seinen wichtigsten Konkurrenten unter zunehmenden Verkaufsdruck und so fällt der US-Dollar-Index zum Tagestief von 92,80. US Dollar am 3-Tagetief Das Verkaufsinteresse gegenüber dem US-Dollar nimmt am Donnerstag zu und so wurde das neue 3-Tagetief im Bereich von 92,85/80 gebildet. Der Greenback reagierte auf einen Artikel ...

