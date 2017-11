Frankfurt - Das russische Agrarberatungsunternehmen SovEcon erwartet auch 2018 eine sehr hohe russische Getreideernte, so die Analysten der Commerzbank. In seiner ersten Prognose gehe SovEcon von 128,2 Mio. Tonnen aus, nachdem in diesem Jahr eine Rekordernte von 134 Mio. Tonnen eingebracht worden sei.

