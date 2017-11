Frankfurt - Der offizielle Einkaufsmanagerindex für das Verarbeitende Gewerbe in China ist im November entgegen den Erwartungen auf 51,8 gestiegen, so die Analysten der Commerzbank. Die Metallpreise seien heute Morgen dennoch im Minus, da die asiatischen Aktienmärkte zumeist fallen würden, was eine höhere Risikoaversion der Marktteilnehmer ausdrücke.

