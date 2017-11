Von Nathan Allen

MAILAND (Dow Jones)--Der italienische Energiekonzern Enel verkauft die Mehrheit an zwei US-Windparks an den US-Investmentfonds Gulf Pacific Power. Für ihre 80-Prozent-Anteile an dem 200-Megawatt-Windpark Caney River und dem 150-Megawatt-Projekt Rocky Ridge erhält die Enel SpA rund 233 Millionen US-Dollar. Die beiden Windparks wird Enel jedoch weiter betreiben und warten.

