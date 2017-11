Der Wiener Rentenmarkt hat sich am Donnerstag im Späthandel überwiegend im Plus gezeigt. Nur bei der zweijährigen Anleihe gab es keine Bewegung zu sehen. Der Euro-Bund-Future drehte nach einem verhaltenen Frühhandel im Verlauf in die Gewinnzone. Die Aufmerksamkeit der Anleger konzentrierte sich auf neue Inflationsdaten.In ...

Den vollständigen Artikel lesen ...