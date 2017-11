HAMBURG (dpa-AFX) - Hapag-Lloyd hat die vor einem halben Jahr übernommene arabische Reederei UASC vollständig in ihren Geschäftsbetrieb integriert. Bereits im kommenden Jahr werde Hapag-Lloyd durch deutliche Kostensenkungen von dem Zusammenschluss profitieren, teilte das Unternehmen am Donnerstag in Hamburg mit. Ab 2019 seien dann Einspareffekte von 435 Millionen US-Dollar jährlich zu erwarten. Innerhalb von sechs Monaten wurden das operative Geschäft, die IT-Systeme, die unterschiedlichen Flotten sowie die Abteilungen und Länderorganisationen zusammengeführt. Mit mehr als 12 000 Mitarbeitern und einer Flotte von 215 Containerschiffen ist Hapag-Lloyd die fünftgrößte Linienreederei der Welt./egi/DP/jha

