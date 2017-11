DANBURY, Connecticut, 29. November 2017 (GLOBE NEWSWIRE) -- Addivant, der weltweit führende Anbieter von flüssigen Phosphit-Antioxidantien für Kunststoffe, gab heute bekannt, dass die chinesische Staatliche Kommission für Gesundheitswesen und Familienplanung (NHFPC) die Verwendungsgrenze für den Nonylphenol-freien Stabilisator WESTON 705 in Polyethylen von 1500 ppm auf 2000 ppm angehoben hat.

Ein Foto zu dieser Ankündigung ist verfügbar unter http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/e53eb1f0-d571-4513-bd45-785eb9ad3024 (http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/e53eb1f0-d571-4513-bd45-785eb9ad3024)

"Diese Erhöhung bestätigt das Sicherheitsprofil von WESTON 705 und kommt zum richtigen Zeitpunkt", sagte John Steitz, CEO von Addivant. "China hat gerade damit begonnen, sein neues Gesetz GB9685-2016 zum Lebensmittelkontakt umzusetzen, das eine Migrationsgrenze von 10 ppb für Nonylphenol in Materialien mit Lebensmittelkontakt festlegt. Mit dieser Erweiterung können die Harzhersteller den Einsatz von WESTON 705 weiter steigern. So können sie Polyethylen für die anspruchsvollsten Prozessbedingungen stabilisieren und gleichzeitig die Gelbildung und das Ausblühen von Additiven in flexiblen Folien vermeiden."

WESTON 705 ist bereits in mehr als 180 Ländern für den Einsatz in Lebensmittelverpackungen zugelassen. Es ist das einzige Nonylphenol-freie flüssige Phosphit-Antioxidationsmittel mit Lebensmittelzulassungen in den USA, Kanada, Europa und China. Das Produkt ermöglicht Harzproduzenten und Verpackungsherstellern, eine einzige globale Lösung für Verbrauchsgüter für Kunden zu nutzen, die der regulatorischen Entwicklung immer einen Schritt voraus sein wollen. Mit über sieben Jahren Forschung und Investitionen ist WESTON 705 das am gründlichsten getestete neue Kunststoff-Antioxidans auf dem heutigen Markt.

Addivant ist Mitglied von Responsible Care, einer Initiative der chemischen Industrie zum Schutz der Umwelt, zur Gewährleistung von Sicherheit und Security im Betrieb und zum Schutz der Gesundheit und Sicherheit unserer Mitarbeiter und der umliegenden Gemeinden. Das Ziel ist es, kontinuierlich Fortschritte in Richtung der Vision zu machen, keine Unfälle, Verletzungen oder Umweltschäden zu verursachen. Als aktives und verantwortungsbewusstes Mitglied der Gemeinschaften verpflichtet sich Addivant zur offenen Kommunikation mit seinen Mitarbeitern und Nachbarn. Das Unternehmen überwacht die sichere Produktion, den sicheren Transport und die sichere Verwendung seiner Produkte. Die Mitarbeiter werden umfassend geschult, damit sie ihre Arbeit sicher erledigen können. Wir sorgen uns um die Zukunft - für uns alle. Weitere Informationen über WESTON 705 erhalten Sie unter https://www.weston705.com/ (https://www.weston705.com/)



Ansprechpartner im Unternehmen:

Amerikanischer Kontinent: Beverly Kindermann: +1 203 702 6182

Europa: David DeCorte: +32 479 456 386

Asien-Pazifikraum: Bill Xu: +86 21 6032 6822

Über Addivant

Besuchen Sie www.addivant.com (http://www.addivant.com) für weitere Informationen.

Über SK Capital

Besuchen Sie www.skcapitalpartners.com (http://www.skcapitalpartners.com/) für weitere Informationen.

ADDIVANT und WESTON sind Marken von Addivant.

Pressekontakt:

Joseph Grande

J. Grande communications Inc.

joe@jgrandecommunications.com (mailto:joe@jgrandecommunications.com)

+1 413.684.2463

