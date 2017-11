Sowohl bei den eigenen Speichern, den Glas-Glas-Modulen als auch beim Steuerungssystem konnte das Dresdner Unternehmen seinen Absatz in diesem Jahr deutlich steigern. Im Markt für Photovoltaik-Heimspeichern hat Solarwatt nach eigenen Angaben seinen Anteil in Deutschland in diesem Jahr verdoppelt und will künftig noch mehr.Solarwatt hat für 2017 einen deutlichen Nachfrage-Zuwachs für sein gesamtes Portfolio verzeichnet, wie das Dresdner Unternehmen am Donnerstag mitteilte. So werde das vierte Quartal voraussichtlich das erfolgreichste seit der Gründung der GmbH. "Unsere Auftragsbücher sind voll, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...