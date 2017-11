Das laufende Jahr hat sich für die Marke Volkswagen besser entwickelt, als das Management in Wolfsburg zunächst gedacht hatte. Markenchef Herbert Diess setzt deshalb die Margenziele für 2017 und die Folgejahre hoch.

Die Sanierung der Automarke Volkswagen läuft besser als vom Unternehmen selbst angekündigt. Weil Volkswagen unerwartet viele Autos verkauft und auch die Kosten im Zaum gehalten hat, erhöht die Marke ihr Renditeziel für das Jahr 2017. Für die operative Rendite hatte Volkswagen bislang eine Spanne von 2,5 bis 3,5 Prozent angekündigt. Jetzt wird die Ertragsrate "moderat" über dieser Spanne liegen, wie der Konzern am Donnerstag in Wolfsburg verkündete. Die Marke Volkswagen ist der wichtigste Teil des gesamten Konzerns; etwa 60 Prozent der Verkäufe entfallen allein auf VW.

Das Management in Wolfsburg sieht sich durch die jüngsten Entwicklungen bestätigt. "Wir haben die grundlegende Neuausrichtung eingeleitet, die Strategie greift", sagte VW-Markenchef Herbert Diess. VW verfolge das Ziel, bis zum Jahr 2020 zum wichtigsten Volumenanbieter in allen Weltregionen aufzusteigen - mit neuen Elektroautos und vielen zusätzlichen Geländewagen (SUV). Nachholbedarf hat Volkswagen vor allem in den USA und in Teilen Asiens.

Weil die Geschäfte zwei Jahre nach dem Bekanntwerden der Dieselaffäre vergleichsweise gut laufen, erhöht die Marke auch ihre längerfristigen Renditeziele. Für das Jahr 2020 hatte Volkswagen bislang eine operative Rendite von "mindestens vier Prozent" versprochen. Jetzt geht es auch mit diesem Wert etwas nach oben. Nun soll für das Jahr 2020 ebenfalls eine Spanne gelten: Die Marke VW peilt einen Wert zwischen vier und fünf Prozent an. Im vergangenen Jahr hatte es in Wolfsburg noch deutlich düsterer ausgesehen. Anfang 2016 hatte die Marke noch nicht einmal ein Prozent Rendite geschafft. Als guter Branchenwert gelten etwa sechs Prozent, die Konkurrenten wie der Peugeot-Konzern erreichen.

Auch unter Investoren wird der Kurswechsel in Wolfsburg anerkannt. Die VW-Aktie gehört seit Wochen zu den großen Gewinnern im deutschen Aktienindex Dax. Der Titel konnte sich wieder deutlich über der Grenze von 170 Euro ...

