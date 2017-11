Westinghouse Electric Company meldete heute, dass Ken Canavan mit Wirkung zum 2. Januar 2018 zum Chief Technology Officer (CTO) berufen wurde.

"Wir freuen uns, dass Ken in dieser strategischen Übergangsphase in der Geschichte von Westinghouse zu uns kommt", sagte José Emeterio Gutiérrez, President und Chief Executive Officer, Westinghouse Electric Company. "Mit seiner Kompetenz und Konsequenz wird Ken die Technologie, ein Markenzeichen von Westinghouse, weiter stärken."

Der CTO bei Westinghouse übernimmt strategische Verantwortung zur Förderung von Technologie und Innovationslösungen der nächsten Generation, die auf die weltweite Geschäftsstrategie des Unternehmens ausgerichtet sind. Canavan wird diese Maßnahmen leiten und Westinghouse in Bezug auf die Entwicklung der Technologieführerschaft stärken.

Canavan, 53, war zuvor Director of Engineering am Electric Power Research Institute (EPRI). Dort war er dafür verantwortlich, die Industriebedürfnisse in überzeugende Forschungs- und Entwicklungspläne zu verwandeln. Diese Pläne haben die Sicherheit und Leistung der weltweiten Nuklearflotte verbessert. Er hat mehr als 30 Jahre Erfahrung in zentralen Engineering- und Risikomanagementfunktionen. Vor seiner Tätigkeit am EPRI war Canavan für Risikoanwendungen bei Data Systems and Solutions, ERIN Engineering and Research und GPU Nuclear verantwortlich. Er war zudem Sicherheitsanalyseingenieur beim Kernkraftwerk "Davis-Besse Nuclear Power Station" in Ohio (USA).

Canavan hat einen Bachelor-Abschluss als Chemieingenieur, Studienrichtung Nukleartechnik, des Manhattan College, New York. Er, seine Frau Paula und seine beiden Kinder werden in den Raum Pittsburgh umziehen.

