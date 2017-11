NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Drogerie- und Apothekenkette CVS kommt laut einem US-Zeitungsbericht beim Buhlen um den Krankenversicherer Aetna voran. Bereits am Montag könnte die mehr als 66 Milliarden US-Dollar schwere Übernahme angekündigt werden, schrieb das "Wall Street Journal" am Donnerstag unter Berufung auf Insider. Die Parteien befinden sich demnach in fortgeschrittenen Verhandlungen.

CVS dürfte zwischen 200 und 205 Dollar pro Aetna-Aktie hinblättern, hieß es weiter. Der Kaufpreis solle hauptsächlich in bar und zum Teil in eigenen Anteilscheinen gezahlt werden. Die Konzerne selbst äußerten sich nicht. Anleger reagierten relativ gelassen. CVS-Aktien lagen zuletzt mit 2,5 Prozent im Plus, Aetnas Papiere mit 0,7 Prozent. Am Markt wird schon länger über einen Deal spekuliert./hbr/she

