BOOST Issuer plc -Daily Fund Prices 29-Nov-17 Fund Dealing ISIN Code Shares in Base Net Assets NAV/Share Date Issue Currency



Boost FTSE 100 3x 29/11/2017 IE00B88D2999 22767 GBP 4948543.01 217.3559542 Leverage Daily ETP



Boost FTSE 100 3x 29/11/2017 IE00B7VB3908 402891 GBP 6554245.902 16.26803751 Short Daily ETP



Boost EURO STOXX 50 3x 29/11/2017 IE00B7SD4R47 150027 EUR 35067092.03 233.7385406 Leverage Daily ETP



Boost EURO STOXX 29/11/2017 IE00B8JF9153 1434419 EUR 10058549.82 7.0122815 50 3x Short Daily ETP



Boost LevDAX 3x 29/11/2017 IE00B878KX55 32375 EUR 9149825.524 282.6200934 Daily ETP



Boost ShortDAX 29/11/2017 IE00B8GKPP93 1104559 EUR 6875992.882 6.2251024 3x Daily ETP



Boost S&P 500 3x 29/11/2017 IE00B7Y34M31 167483 USD 95307540.09 569.0579945 Leverage Daily ETP



Boost S&P 500 3x 29/11/2017 IE00B8K7KM88 6700940 USD 46343584.44 6.9159826 Short Daily ETP



Boost NASDAQ 100 3x 29/11/2017 IE00B8W5C578 10357 USD 10093334.3 974.5422713 Leverage Daily ETP



Boost NASDAQ 100 3x 29/11/2017 IE00B8VZVH32 7067097 USD 23254771.72 3.2905692 Short Daily ETP



Boost WTI Oil 3x 29/11/2017 IE00B7ZQC614 137097567 USD 126909874.2 0.9256902 Leverage Daily ETP



Boost WTI Oil 3x 29/11/2017 IE00B7SX5Y86 1021653 USD 52783898.2 51.6651918 Short Daily ETP



Boost Gold 3x Leverage 29/11/2017 IE00B8HGT870 613848 USD 14225532.76 23.1743571 Daily ETP



Boost Gold 3x Short 29/11/2017 IE00B6X4BP29 41475 USD 4495854.058 108.3991334 Daily ETP



Boost Copper 3x 29/11/2017 IE00B8JVMZ80 88513 USD 2068730.713 23.3720551 Leverage Daily ETP



Boost Copper 3x 29/11/2017 IE00B8KD3F05 54997 USD 3389695.256 61.6341847 Short Daily ETP



Boost Natural Gas 29/11/2017 IE00B8VC8061 258690576 USD 72158631.89 0.278938 3x Leverage Daily ETP



Boost Natural Gas 29/11/2017 IE00B76BRD76 141782 USD 4691743.707 33.0912507 3x Short Daily ETP



Boost Silver 3x 29/11/2017 IE00B7XD2195 4741197 USD 15402818.2 3.2487193 Leverage Daily ETP



Boost Silver 3x 29/11/2017 IE00B8JG1787 16715 USD 1776990.384 106.3111208 Short Daily ETP



Boost FTSE 100 2x 29/11/2017 IE00B94QKF15 56180 GBP 2293201.513 40.81882366 Short Daily ETP



Boost FTSE 100 1x 29/11/2017 IE00B94QKG22 37367 GBP 2474888.489 66.23192894 Short Daily ETP



Boost FTSE 100 2x 29/11/2017 IE00B94QKC83 2627 GBP 414781.3708 157.8916524 Leverage Daily ETP



Boost FTSE 250 1x 29/11/2017 IE00BBGBF313 389395 GBP 20702864.5 53.16674457 Short Daily ETP



Boost FTSE 250 2x 29/11/2017 IE00B94QKJ52 8686 GBP 1888518.222 217.4209327 Leverage Daily ETP



Boost TOPIX 1x Short 29/11/2017 IE00BBGBF420 51500 JPY 252774059.1 4908.234158 Daily ETP



Boost TOPIX 2x Leverage 29/11/2017 IE00BBGBF537 8140 JPY 165779979.7 20366.09087 Daily ETP



Boost Palladium 29/11/2017 IE00B94QLR02 18585 USD 885280.1964 47.6341241 1x Short Daily ETP



Boost Palladium 29/11/2017 IE00B94QLN63 9471 USD 1386639.444 146.4089794 2x Leverage Daily ETP



Boost Natural Gas 29/11/2017 IE00B94QL251 4863 USD 617142.725 126.9057629 2x Short Daily ETP



Boost Natural Gas 29/11/2017 IE00B94QKX96 55951 USD 245666.7246 4.3907477 2x Leverage Daily ETP



Boost Gold 2x Short 29/11/2017 IE00B94QKT50 5200 USD 366072.6534 70.3985872 Daily ETP



Boost Gold 1x Short 29/11/2017 IE00B94QKW89 7394 USD 642640.9418 86.9138412 Daily ETP



Boost Gold 2x Leverage 29/11/2017 IE00B94QKS44 5957 USD 496406.8136 83.3316793 Daily ETP



Boost Silver 2x 29/11/2017 IE00B94QL921 3015 USD 193102.665 64.0473184 Short Daily ETP



Boost Silver 2x 29/11/2017 IE00B94QL699 14638 USD 627032.9245 42.8359697 Leverage Daily ETP



Boost FTSE MIB 3x 29/11/2017 IE00B873CW36 5280195 EUR 51438215.56 9.7417265 Short Daily ETP



Boost FTSE MIB 3x 29/11/2017 IE00B8NB3063 410078 EUR 37900956.23 92.4237736 Leverage Daily ETP



Boost BTP 10Y 3x 29/11/2017 IE00BKT09149 12780 EUR 1708254.882 133.6662662 Leverage Daily ETP



Boost BTP 10Y 3x 29/11/2017 IE00BKS8QM96 296001 EUR 14420494.02 48.7177206 Short Daily ETP



Boost Bund 10Y 3x 29/11/2017 IE00BKT09255 7300 EUR 968934.4042 132.7307403 Leverage Daily ETP



Boost Bund 10Y 3x 29/11/2017 IE00BKS8QN04 1328259 EUR 74851175.01 56.3528461 Short Daily ETP



Boost Gilts 10Y 3x 29/11/2017 IE00BKT09479 821 GBP 112910.7603 137.5283316 Leverage Daily ETP



Boost Gilts 10Y 3x 29/11/2017 IE00BKS8QQ35 160404 GBP 8239127.085 51.36484804 Short Daily ETP



Boost US Treasuries 10Y 3x 29/11/2017 IE00BKT09032 2500 USD 264351.1273 105.7404509 Leverage Daily ETP



Boost US Treasuries 10Y 3x 29/11/2017 IE00BKS8QT65 132211 USD 10483334.75 79.2924549 Short Daily ETP



Boost EURO STOXX Banks 29/11/2017 IE00BLS09N40 611576 EUR 23766381.79 38.8608804 3x Leverage Daily ETP



Boost EURO STOXX Banks 29/11/2017 IE00BLS09P63 311820 EUR 5170489.666 16.5816486 3x Short Daily ETP



Boost Long USD Short 29/11/2017 IE00BLNMQS92 36341 EUR 3678191.336 101.213267 EUR 5x Daily ETP



Boost Short USD Long 29/11/2017 IE00BLNMQT00 96932 EUR 4199024.682 43.3192824 EUR 5x Daily ETP



Boost WTI 29/11/2017 IE00BVFZGC04 189808 USD 3372756.889 17.7693084 Oil ETC



Boost WTI Oil 1x 29/11/2017 IE00BVFZGF35 11077 USD 1020865.046 92.1607878 Short Daily ETP



Boost WTI Oil 2x 29/11/2017 IE00BVFZGG42 18385 USD 611197.5034 33.244357 Leverage Daily ETP



Boost WTI Oil 2x 29/11/2017 IE00BVFZGH58 8560 USD 487405.8616 56.9399371 Short Daily ETP



Boost Brent 29/11/2017 IE00BVFZGD11 364613 USD 7426270.008 20.3675404 Oil ETC



Boost Gold 29/11/2017 IE00BVFZGK87 110868 USD 2906270.514 26.2137904 ETC



Boost Natural Gas 29/11/2017 IE00BVFZGL94 73751 USD 1680075.171 22.7803714 ETC



Boost BTP 10Y 5x 29/11/2017 IE00BYNXNS22 179650 EUR 7600010.521 42.3045395 Short Daily ETP



Boost Bund 10Y 5x 29/11/2017 IE00BYNXPH56 76676 EUR 3763944.767 49.0889557 Short Daily ETP



Boost US Treasuries 10Y 5x 29/11/2017 IE00BYNXPJ70 19254 USD 1530966.522 79.514206 Short Daily ETP



Boost Long USD Short 29/11/2017 IE00BYNXPK85 7395 EUR 535173.845 72.3696883 EUR 4x Daily ETP



Boost Short USD Long 29/11/2017 IE00BYNXPM00 19682 EUR 1842937.84 93.6356996 EUR 4x Daily ETP



Boost Brent Oil 3x 29/11/2017 IE00BYTYHS72 149399 USD 6150923.275 41.1711141 Leverage Daily ETP



Boost Brent Oil 3x 29/11/2017 IE00BYTYHR65 336057 USD 5956410.472 17.7244053 Short Daily ETP



Boost Emerging Markets 3x 29/11/2017 IE00BYTYHN28 24542 USD 5943061.775 242.1588206 Leverage Daily ETP



Boost Emerging Markets 3x 29/11/2017 IE00BYTYHM11 11000 USD 275397.0417 25.0360947 Short Daily ETP



Boost S&P 500 VIX Short-Term Futures 29/11/2017 IE00BYTYHQ58 34716784 USD 6914993.187 0.199183 2.25x Leverage Daily ETP



Boost FTSE MIB Banks 29/11/2017 IE00BYMB4Q22 84634 EUR 13070907.32 154.4403824 ETP



