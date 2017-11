Taunusstein (ots) -



PRINT POOL ist zum zweiten Mal GREEN BRAND und wird von der Redaktion "Druck & Medien" nominiert als "Drucker des Jahres" in der Kategorie "Nachhaltigkeit".



Bereits zum zweiten Mal wurde Print Pool als GREEN BRAND ausgezeichnet!



Schon im September 2013 zeichnete die unabhängige internationale Organisation GREEN BRANDS Print Pool mit dem GREEN BRAND GERMANY 2013/2014 Award aus, und Mitte Oktober 2017, auf der großen GREEN BRANDS GALA im Senckenberg-Museum in Frankfurt für 2016/2017 gleich noch einmal.



Im November folgt die Nominierung von "Druck & Medien" in der Kategorie "Nachhaltigkeit". Im Dezember startet mit Erscheinen des Magazins die Online-Abstimmung, bis zum 31.12.2017 haben die Leser des Magazins Zeit, den Platz 1 in jeder der vier Kategorien festzulegen. Bis zur Preisverleihung im Januar 2018 müssen wir uns noch ein wenig gedulden, sind aber ganz gespannt, ob wir dabei sein werden...



Als Agentur für nachhaltige Medienproduktion ist Print Pool seit über 20 Jahren spezialisiert auf umweltfreundliche Drucksachen und gehört zu den führenden Anbietern im deutschsprachigen Raum. Wir begleiten unsere Kunden von Anfang an: Von Layout und Gestaltung bis hin zur perfekten Wahl des Materials, für das wir ein eigenes Papiermusterbuch entwickelt haben, das Kunden kostenlos online bestellen können.



"Ressourcen schonen ist eine der großen Aufgaben unserer Zeit"



Der Einsatz von FSC - und Recyclingpapieren sowie mineralölfreie Biodruckfarben auf Pflanzenölbasis und lösungsmittelfreien Reinigungsmitteln, isopropylfreier Druck, prozesslose Druckplattenherstellung und klimaneutraler Versand mit GoGreen sorgen für eine umweltfreundliche und nachhaltige Printmedienproduktion.



