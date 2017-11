Die Kauflust der Deutschen im Internet übertrifft alle Erwartungen. Das macht die Adventszeit für Paketdienste zum Albtraum. Für die Kunden endet die Zeit der Bequemlichkeit: Sie werden künftig ihre Pakete selbst abholen müssen oder draufzahlen.

Seinen Frust hat der Paketbote in schönster Schreibschrift festgehalten: "Wenn Sie so viel Scheiße bestellen, dann bleiben Sie gefälligst zu Hause." Das ist keine Benachrichtigung und auch keine Ermunterung. Das ist eine Unverschämtheit. Und eine Kapitulationserklärung.

Der Kunde, der sie erhielt, war perplex und fassungslos - und fühlte sich so geprellt, dass er ein Foto der Benachrichtigungskarte schoss und ins Internet stellte. Mittlerweile finden sich dort ganze Sammlungen von Zusteller-Botschaften, Kompendien des kreativ gewendeten Ärgers und der entnervten Provokation: "Die Musik mal etwas leiser stellen, dann würden Sie mich auch hören", schreibt ein Paketbote. Ein anderer teilt mit: "Auf Balkon hochgeworfen". Immerhin, das ist vergleichsweise viel. Manche Zusteller versteckten die Pakete in Mülltonnen.

Jeden Tag werden in Deutschland Millionen von Benachrichtigungskarten in Briefkästen geworfen. Sie alle erzählen dieselbe Geschichte: Die Deutschen kaufen im Internet, immer mehr, immer häufiger. Sie wollen ihre Einkäufe so schnell wie möglich in Empfang nehmen und ausgemusterte Waren kostenlos zurücksenden. Sie quetschen sich mit ihren Autos an den Lieferwagen vorbei, die in zweiter Reihe parken. Vor der Haustür treffen sie dann auf verhetzte Zusteller, die ihnen sprachlos Pakete für die Nachbarschaft in die Hand drücken, wenn überhaupt. Meist liegt am Abend kein Paket im Flur. Sondern eine Aufforderung im Briefkasten: Paket in der Filiale abholen, bitte!

Das Einkaufen im Netz macht unser Leben einfach und bequem, lautet das Versprechen der Onlinehändler. Von wegen. Die Wahrheit ist: Die Städte ersticken im Dieselsmog, die Paketdienste wissen kaum, wie sie die Flut der Sendungen bewältigen sollen, ihre schlecht bezahlten Zusteller machen eine Überstunde nach der anderen und können doch nicht jedes Paket ausliefern. Für DHL, UPS, DPD und Hermes, für ihre Angestellten und Kunden ist die Vorweihnachtszeit vor allem - ein Albtraum.

Die Verbraucherzentrale hat auf ihrem Portal Paket-Ärger.de in diesem Jahr bereits 7000 Beschwerden wegen unzuverlässiger oder nicht erfolgter Zustellung registriert; die Bundesnetzagentur als zuständige Aufsichtsbehörde rechnet mit 5000 Beschwerden von Brief- und Paketkunden, rund 20 Prozent mehr als 2016.

Die Paketdienste begründen diese Vorfälle gerne mit der immensen Zahl der ausgelieferten Pakete. Bei so vielen Sendungen, die in Deutschland jährlich zugestellt werden, kann immer mal was schiefgehen. Und selbst wenn die Zustellung nur bei 0,1 Prozent nicht funktioniert, wären das schon Tausende verärgerte Kunden am Tag. So gesehen sei die Zahl der Beschwerden doch beeindruckend gering.

Doch die Wahrheit ist: Der Fehler liegt im System. Jahrelang haben Onlinehändler und Paketdienste ihre Kunden glauben gemacht, sie könnten alles liefern, jederzeit, umsonst. Vor allem der amerikanische Onlinehändler Amazon ist aggressiv gewachsen, hat die Logistik mit seiner Der-Kunde-zuerst-Philosophie vor sich her getrieben und Paketdienstleistern wie DHL, Hermes, UPS oder DPD Umsatzrekorde beschert. Nun aber kann die Branche mit der Geschwindigkeit des Onlinehandels nicht mehr mithalten. Es fehlen Mitarbeiter und es mangelt an citynahen Verteilzentren, an einer belastbaren Infrastruktur in den boomenden Großstädten und an dringend benötigtem Geld für Investitionen.

Die Notlage zeigt sich im Weihnachtsgeschäft. An den Spitzentagen müssen die Paketdienste bis zu 50 Prozent mehr Sendungen ausliefern als an einem gewöhnlichen Tag. Hermes hat vor wenigen Wochen "Mengenobergrenzen" eingeführt; Onlinehändler können nur noch begrenzte Kontingente aufgeben.

Deutschland steuert auf einen Paketinfarkt zu. Mehr als drei Milliarden Pakete haben die Dienstleister 2016 zugestellt; bis 2021 dürften es noch mal eine Milliarde mehr sein, prognostiziert der Bundesverband Paket- und Expresslogistik (BIEK). 74 Prozent der Deutschen kauften im vergangenen Jahr online ein, belegen Daten der Europäischen Union. Potenzial nach oben ist genügend da, in Großbritannien liegt die Quote bei 84 Prozent. "Die große Herausforderung wird, dieses Wachstum für alle Beteiligten verträglich zu bewältigen", sagt Frank Rausch, Geschäftsführer von Hermes. "Der Markt stößt an seine kapazitären Grenzen."

Maximal unbegehrt

Das Arbeitsproblem

Schichtwechsel im neuen Logistiklager von Amazon in Dortmund. Zehn Sicherheitsdetektoren regeln den Einlass, im Sekundentakt schreiten die Mitarbeiter hindurch, die Situation gleicht dem Einlass zu einem Rockkonzert. 2000 Menschen arbeiten hier, zwischen zwölf Kilometer Förderband, in Hallen, die so groß sind wie sieben Fußballfelder.

Das Verteilzentrum ist ein wichtiger Baustein für die Wachstumsstrategie des Handelsriesen in Europa: Hierher schicken Verkäufer ihre Waren, die Amazon auf Lager in Deutschland, Spanien oder Großbritannien verteilt. Von dort aus gelangen sie zum Kunden. Der Konzern hat 27 Millionen Euro investiert, damit alles schneller geht, besser gesteuert ist, damit überall in Europa alle Produkte vorrätig sind. Kein Kunde soll warten müssen. Amazon ist der König des Onlinehandels. 14 Milliarden Dollar Umsatz erwirtschaftet der Konzern allein in Deutschland, zweitwichtigster Markt nach den USA. Amazon bestimmt die Gesetze und Trends der Branche, "Same Day Delivery" zum Beispiel, die Zustellung am gleichen Tag. Und Amazon reicht seine Ansprüche - schneller, günstiger, komfortabler - unverdünnt an die Dienstleister weiter. Die bauten ihre Kapazitäten erst auf, als Amazon im Namen des Kunden die Zustellung am selben Tag verlangte. Allein Gewinne, die reicht Amazon nicht weiter. Und so fehlen den Paketdienstleistern heute Infrastrukturen und Mittel

Die Asymmetrie des Wettbewerbs zeigt sich schon bei der Mitarbeitersuche. Amazon legte bereits drei Monate vor Start des Logistikcenters im Oktober los. Ein eigenes Team quartierte sich im Berufsinformationszentrum der Dortmunder Arbeitsagentur ein und interviewte dort jeden Tag Kandidaten.

Beworben haben sich Menschen wie Afridita Arsani. Ein Kollege erklärt ihr und vier weiteren neuen Mitarbeitern gerade, wie das geht: die Ware vom Band nehmen, scannen, am Bildschirm auf die Bestätigung des Vorgangs achten. "Das ist erst mein zweiter Arbeitstag", erzählt Arsani, "und der erste im Lager." Gestern gab es eine Einweisung in die Geschäftsphilosophie.

Zehn Jahre lang hat Afridita Arsani einen Kiosk in der Dortmunder Nordstadt betrieben. Dann machte dort ein Laden nach dem anderen dicht, und Arsani entschied sich, zur Ursache für das Ladensterben zu wechseln: zu Amazon. Sie hätte auch als Paketbotin arbeiten können. "Auf die Idee bin ich gar nicht gekommen", sagt sie, und: "Ich weiß auch nicht, ob das was für mich wäre."

Das ist das zentrale Problem der Paketdienstleister: Der Job des Zustellers ist maximal unbegehrt.

