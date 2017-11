Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat sich am Donnerstag von seinem Minus vom Vortag wieder erholt. Nach einem verhaltenen Start stiess der Leitindex SMI rasch klar in die Gewinnzone vor und verzeichnete am Nachmittag sogar ein neues Jahreshoch. Gegen Börsenschluss gaben die Kurse allerdings wieder etwas nach, die Stimmung blieb aber insgesamt freundlich. Angetrieben wurde der Markt dabei von guten Konjunkturdaten, sowohl aus der Eurozone und der Schweiz, aber auch aus den Vereinigten Staaten.

So nahm hierzulande die Konjunktur im dritten Quartal wie erwartet Fahrt auf. In der Eurozone ist die Arbeitslosenquote im Oktober auf den tiefsten Stand seit Anfang 2009 gesunken. Und aus den USA stützten wiederum Daten zum Immobilienmarkt die Märkte. Ebenfalls im Fokus standen am Donnerstag aufgrund des Treffens der Organisation erdölexportierender Länder (Opec) in Wien die Ölpreise. Am Nachmittag starteten schliesslich die US-Börsen stark in den Handel. Sowohl der Dow-Jones-Index als auch der S&P 500 erreichten einmal mehr Rekordstände. Hoffnungen in Bezug auf die Steuerreform-Pläne von US-Präsident Donald Trump trieben die Kurse an, hiess es im Handel.

Der Swiss Market Index (SMI) schloss 0,15% höher bei 9'318,77 Punkten. Das neue Jahreshoch liegt nun bei 9'370 Punkten. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) stieg um 0,33% auf 1'495,69 Zähler und ...

