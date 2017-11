ZÜRICH (Dow Jones)--Angeführt von kräftigen Gewinnen bei Credit Suisse hat der schweizerische Aktienmarkt am Donnerstag leicht zugelegt. Die Bank hat sich bei ihrem Investorentag neue Ziele gesteckt. In der Vermögensverwaltung sowie den zugehörigen Geschäften in Asien rechnet die Credit Suisse zudem damit, das Ziel eines bereinigten Vorsteuergewinns von 700 Millionen Franken vorzeitig zu erreichen. Daher wird das neue Ziel für 2018 mit 850 Millionen Franken veranschlagt. Ihre Restrukturierung will die Credit Suisse 2018 abschließen. Die Aktie legte um 2,0 Prozent zu und war Tagesgewinner im SMI.

Im Gefolge stiegen die Papiere von Julius Bär um 1,2 Prozent. Dagegen verloren die Titel der UBS 0,1 Prozent. Bankentitel werden immer interessanter, wie es aus dem Handel hieß. Einerseits mit der Zinswende und andererseits, weil die Phase der Abschreibungen zu Ende gehe. Dazu kämen die guten Vorgaben aus den USA, wo die Bankenwerte als der große Profiteur einer Steuerreform gesehen würden, hieß es. Zudem hoffen die US-Investoren auf weniger Regulierung durch den designierten US-Notenbankpräsidenten Jerome Powell.

Der SMI gewann 0,2 Prozent auf 9.319 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 16 Kursgewinner und vier -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden dabei 83,9 (zuvor: 50,97) Millionen Aktien.

Die Gewinne zogen sich am Berichtstag ansonsten quer durch alle Bereiche. So stiegen die Aktien von Index-Schwergewicht Novartis um 0,6 Prozent, ABB legten um 0,3 Prozent zu und Richemont gingen 0,6 Prozent höher aus dem Handel. Auf der Verliererseite standen Nestle mit einem Minus von 0,8 Prozent und Swiss Re mit einem Abschlag von 0,7 Prozent.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros/brb

(END) Dow Jones Newswires

November 30, 2017 11:53 ET (16:53 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.