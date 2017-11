Berlin (ots) - Noch ist unklar, ob es zu einer Neuauflage der Großen Koalition kommen wird. Doch die Mehrheit der Deutschen glaubt an die GroKo.



In einer repräsentativen N24-Emnid-Umfrage meinen 63 Prozent der Befragten, die Große Koalition werde wieder zusammenfinden. 34 Prozent der Deutschen vermuten, dass es nicht zu einer Neuauflage der GroKo kommen wird.



Der Anteil der Optimisten ist bei den Wählern von CDU/CSU mit 76 Prozent besonders hoch, aber auch 64 Prozent der SPD-Wähler glauben an ein erneutes schwarz-rotes Regierungsbündnis.



40 Prozent der Deutschen halten die Bildung einer GroKo für die beste Alternative zu einer neuen Regierung. 29 Prozent der Befragten präferieren Neuwahlen, 26 Prozent sind für eine Minderheitsregierung unter Kanzlerin Angela Merkel.



Ob eine Große Koalition auch für die SPD die beste Lösung ist, bleibt umstritten: Die Mehrheit der Deutschen sagt 'Ja', doch die SPD-Wähler sind skeptisch. So finden 37 Prozent der Deutschen, dass für die SPD der Wiedereinstieg in eine GroKo der beste Weg wäre - bei den SPD-Wählern sehen das nur 24 Prozent so.



27 Prozent aller Deutschen meinen, eine Minderheitsregierung unter Angela Merkel sei die beste Lösung für die SPD - aber 44 Prozent der SPD-Anhänger präferieren diese Lösung.



24 Prozent der Deutschen halten Neuwahlen für die beste Lösung für die SPD- bei den SPD-Wählern 30 Prozent.



Auch wenn es um die Rolle des SPD-Parteivorsitzenden Martin Schulz geht, sind sich die Deutschen insgesamt und die SPD-Wähler im Speziellen uneinig: 52 Prozent der Deutschen finden, Martin Schulz sei nicht mehr der richtige Mann an der Spitze der SPD. Bei den SPD-Wählern sehen das nur 34 Prozent so kritisch.



Feldzeit: 29.11.2017 Befragte: ca. 1.000



