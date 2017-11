München (ots) - Geplante Themen:



Die Welt von morgen



Wie Künstliche Intelligenz das Leben der Menschen verändert



Schock Therapie Kunst



Künstler-Kollektiv baut Holocaust-Mahnmal vor Höckes Haus



Pionierin der abstrakten Malerei



Große Werkschau der 102-jährigen Kubanerin Carmen Herrera



Leaning into the wind



Dokumentarfilm über den Land Art Künstler Andy Goldsworthy



ttt wird 50! Highlights aus fünf Jahrzehnten politisches Feuilleton im Ersten



Moderation:Evelyn Fischer



Redaktion: Regina Rohde (WDR)



