DAX mit weiterem Schwächeanfall, Deutsche Telekom zeigt sich erholt

Ähnlich wie zur Wochenmitte ging dem DAX (WKN: 846900 / ISIN: DE0008469008) auch am heutigen Donnerstag nach einem Zwischenhoch im späten Handel die Puste aus. Und dies, obwohl die Wall Street mit guten Vorgaben aufwarten konnte.

Das war heute los. Dank der Vorfreude auf die Steuerreform knackte der Dow Jones Industrial Average sogar die 24.000-Punkte-Marke. Dem DAX half dies jedoch wenig. Nachdem das wichtigste deutsche Börsenbarometer zeitweise fast 1 Prozent an Wert zugelegt hatte, rutschte der deutsche Leitindex später sogar in die Verlustzone. Ein Störfaktor war wieder einmal der stärkere Euro. Außerdem hat die Schwankungsbreite damit deutlich zugenommen. So deutliche Kursausschläge waren Anleger lange Zeit vom DAX nicht gewohnt. Möglicherweise müssen sich Börsianer hierzulande mit einer neuen Realität abfinden.

Das waren die Tops & Flops. Zu den heutigen DAX-Tagesgewinnern gehörte die Aktie der Deutschen Telekom (WKN: 555750 / ISIN: DE0005557508). Das Papier legte zeitweise etwas mehr als 2 Prozent an Wert zu. Damit erholte sich die T-Aktie ein wenig, nachdem die geplatzte Fusion zwischen der US-Mobilfunktochter der Bonner, T-Mobile US (WKN: A1T7LU / ISIN: US8725901040), und dem Konkurrenten Sprint (WKN: A1W1XE / ISIN: US85207U1051) gescheitert war.

