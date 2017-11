FRANKFURT (Dow Jones)--Der DAX ist am Donnerstag erneut mit einem zwischenzeitlich gut aussehenden Versuch gescheitert, sich deutlicher zu erholen. Und das trotz Feierlaune mit neuen Indexrekorden an der Wall Street. Verdorben wurde die Tagesbilanz vom deutlich anziehenden Euro. Er legte auf 1,1913 Dollar zu, nachdem er am Morgen noch weniger als 1,1810 Dollar gekostet hatte. Der DAX gab um 0,3 Prozent nach auf 13.024 Punkte. Damit schloss er rund 150 Punkte unter dem Tageshoch.

Dialog Semiconductor standen im Fokus mit einem Kurseinbruch von 17,9 Prozent. Auslöser war ein Bericht der japanischen Wirtschaftszeitung Nikkei, der Großkunde Apple könne nun die wichtigen Chips zum Power Management selber herstellen. Dialog könne damit rund 70 Prozent des Umsatzes verlorengehen, hieß es im Handel. Insgesamt notierten die am Mittwoch sehr schwachen Technologieaktien nur selektiv im Plus, eine nennenswerte Erholung blieb aus. Der TecDAX verlor 0,1 Prozent.

Morphosys legten um 3 Prozent zu dank einer leicht erhöhten Jahresprognose. Nordex erholten sich um 3,5 Prozent. Für Pfeiffer Vacuum ging es indes um 5,9 Prozent beschleunigt talwärts. Die Aktie steht unter Druck seit das Unternehmen vor drei Tagen überraschend den CEO abberufen hatte. Der Pumpenhersteller steht seit einiger Zeit im Visier der Busch-Gruppe, die ein Übernahmeangebot für das Unternehmen abgegeben hatte. Der gechasste CEO hatte die Offerte allerdings zurückgewiesen.

RWE leiden unter Klima-Urteil

Im DAX gehörten die Versorger zu den Schlusslichtern. Händler sprachen von Sorgen vor politisch motivierten Urteilen gegen die Branche, nachdem das Oberlandesgericht Hamm die Klage eines Bauern aus Peru gegen RWE wegen Klimaschäden zugelassen hat. RWE fielen um 2 Prozent, Eon um 1,3 Prozent. Größter Verlierer waren Munich Re mit einem Minus von 2,7 Prozent, wobei sich Händler hier mit Erklärungen schwer taten. .

Zu den größeren Gewinnern im DAX gehörten Aktien von Unternehmen aus der "Old Economy": Beiersdorf stiegen um weitere 1,6 Prozent und scheiterten nur knapp an der magischen 100-Euro-Marke. Deutsche Telekom legten um 1,4 Prozent zu, Continental um 1,9 und Vonovia um 1,3 Prozent.

Rocket Internet verloren 3,1 Prozent. Der Konzern hat zwar die Verluste verringert, aber das Erreichen der Gewinnschwelle von Beteiligungen zeitlich verschoben. Delivery Hero gewannen 2,4 Prozent, nachdem JP Morgan die Beobachtung der Aktie mit der Empfehlung "Übergewichten" aufgenommen hat. Exane BNP hat RTL auf "Outperform" angehoben, was dem Titel zu einem Aufschlag von 2,2 Prozent verhalf. Osram legten um 2,7 Prozent zu. Das Unternehmen will seine Dividende um 1 Cent mehr erhöhen als bislang angekündigt.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 129,4 (Vortag: 95,7) Millionen Aktien im Wert von rund 5,45 (4,04) Milliarden Euro. Es gab 14 Kursgewinner und 16 -verlierer.

INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 13.023,98 -0,29% +13,44% DAX-Future 13.039,00 -0,10% +14,03% XDAX 13.041,15 -0,12% +13,92% MDAX 27.026,85 +0,41% +21,80% TecDAX 2.515,81 -0,10% +38,86% SDAX 11.806,72 +0,69% +24,03% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 162,79 18

November 30, 2017 12:02 ET (17:02 GMT)

