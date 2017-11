Innerhalb eines Jahres verzwölffachte sich der Bitcoin-Preis. Die Rally zieht immer mehr Privatanleger an. Nun warnt die Finanzaufsicht Bafin. Die Chefin der Wertpapier-Abteilung sieht gar die Gefahr eines Totalausfalls.

Die Finanzaufsicht Bafin beobachtet den jüngsten rasanten Kursanstieg der Digitalwährung Bitcoin mit Skepsis. In Zeiten niedriger Zinsen seien Anleger eher bereit, Risiken einzugehen, sagte die Chefin der Wertpapieraufsicht der Bafin, Elisabeth Roegele am Donnerstag in Frankfurt. Nicht jede Kryptowährung ...

