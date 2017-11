WASHINGTON (dpa-AFX) - Die Sprecherin des Weißen Hauses, Sarah Sanders, hat mit einem halbherzigen Dementi auf Spekulationen über eine bevorstehende Ablösung von US-Außenminister Rex Tillerson reagiert. "Es gibt derzeit keine Personalien zu verkünden", sagte sie am Donnerstag in Washington. Das Kabinett konzentriere sich auf seine Arbeit, Tillerson führe weiterhin das Außenministerium. Zuvor hatte unter anderem die "New York Times" berichtet, im Weißen Haus schmiede Trumps Stabschef John Kelly Pläne, um Tillerson durch den derzeitigen CIA-Direktor und Trump-Vertrauten Mike Pompeo zu ersetzen. Das Verhältnis des Präsidenten zu Tillerson gilt als belastet./dm/DP/jha

