Bei einer Tagung in Wien haben sich die Opec-Mitgliedsstaaten auf eine Verlängerung der Fördergrenze bis Ende 2018 geeinigt. Der Ausstieg werde höchstens schrittweise erfolgen, sagte der saudiarabische Energieminister.

Die Opec-Staaten stützen die Ölpreise weiter und verlängern ihre Förderbremse bis Ende 2018. Zugleich signalisierten Vertreter der Organisation erdölexportierender Staaten bei ihrem Treffen am Donnerstag in Wien, dass sie bei einer Überhitzung der Energiemärkte eher aus dem Programm aussteigen könnten. An den Märkten war die Verlängerung der Förderbremse um neun Monate erwartet ...

