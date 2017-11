PHILADELPHIA/TOKIO (dpa-AFX) - Auch der japanische Spezialchemiekonzern Nippon Paint hat die Fusionsgespräche mit dem US-Unternehmen Axalta beendet. Dies teilten die Gesellschaften am Donnerstag mit. Damit kommt die größte Übernahme in der Firmengeschichte von Nippon Paint nun doch nicht zustande. Zuvor hatten bereits der niederländische Spezialchemie- und Farbenkonzern Akzo Nobel und Axalta ihre Fusionsgespräche beendet. Erst danach war der japanische Konkurrent Nippon Paint mit einem Gebot in die Bresche gesprungen. Nippon Paint ist laut eigenen Angaben größter Farbenhersteller in Asien.

Axalta ist eine ehemalige Tochter von DuPont und musste in den vergangenen zwei Quartalen einen Gewinnrückgang hinnehmen. Das Unternehmen kämpft mit steigenden Kosten für Farbzusatzstoffe. Größter Aktionär von Axalta ist Warren Buffets Holdinggesellschaft Berkshire Hathaway./jha/tos

