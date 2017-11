München (ots) -



Der Emmy- und Golden Globe-prämierte Schauspieler Jon Hamm ist Teil des Casts der sechsteiligen Fantasy-Drama-Serie.



Amazon zeigt ein erstes Bild von Emmy- und Golden Globe-Gewinner Jon Hamm (Mad Men, Baby Driver, Brautalarm) in seiner Rolle als Erzengel Gabriel in der neuen Prime Original Serie Good Omens.



Momentan wird die sechsteilige TV-Adaption der BBC-Studios, die auf dem Bestseller-Roman von Neil Gaiman und Terry Pratchett basiert, in Großbritannien produziert. Die apokalyptische Fantasy-Drama-Serie feiert 2019 Premiere bei Deutschlands beliebtestem Video-Streaming-Service Amazon Prime Video. Erst später wird die Serie in Großbritannien auch auf BBC Two ausgestrahlt.



Jon Hamm sagt über sein Casting zur Rolle des Gabriel: "Ich habe Good Omens vor beinahe 20 Jahren gelesen. Für mich war es eines der witzigsten und coolsten Bücher - ich habe es aber gleichzeitig auch für offensichtlich nicht adaptierbar gehalten. Vor zwei Monaten hat mir dann Neil Gaiman die Skripte geschickt und für mich war klar, ich muss dabei sein."



"Gabriel ist all das, was Erziraphael nicht ist: Er ist groß, gutaussehend, charismatisch und tadellos gekleidet", ergänzt Showrunner Neil Gaiman. "Wir sind wirklich froh, dass Jon Hamm für diese Rolle zur Verfügung stand, schließlich erfüllt er bereits alle diese Eigenschaften, ohne überhaupt spielen zu müssen. Noch glücklicher können wir uns schätzen, da er ein Fan der Bücher und zudem ein wirklich bemerkenswerter Schauspieler ist."



"Gabriel verkörpert den Anführer und ist dabei der stilvollste und am tadellosesten gekleidete aller Engel", sagt Claire Anderson, Kostümbildnerin der Serie, zu Gabriels Auftreten. "Wir haben also einen makellos geschnittenen Anzug in hellen Farben gewählt, der perfekt zu Jon Hamm passt und der, zusammen mit den lilafarbenen Accessoires, Gabriels einnehmende lila Augen betont."



Dieses Bild von Jon Hamm in seiner Rolle als Gabriel ist bereits der zweite Einblick in das Prime Original Good Omens und dessen Cast: Ein Foto von Michael Sheen und David Tennant als pingeliger Engel und Buchhändler Erziraphael und als sein Konterpart, der schnelllebige Dämon Crowley, wurde bereits früher in diesem Jahr veröffentlicht.



Good Omens wurde von Patrick Holland, Controller BBC Two, Shane Allen, Controller BBC Comedy Commissioning und Gregor Sharp, Autor von BBC Commissioning, für Amazon Prime Video und BBC Two in Auftrag gegeben. Produziert wird die Comedy-Mini-Serie vom Comedy-Team der BBC Studios, dem kommerziellen Produktionsbereich der BBC, Narrativia und The Blank Corporation in Zusammenarbeit mit BBC Worldwide.



Das Prime Original startet 2019 exklusiv bei Amazon Prime Video in über 200 Ländern und Territorien. BBC Worldwide ist nach der Premiere auf Prime Video, der internationale Rechteinhaber für Good Omens. Als Executive Producer und Regisseur der Serie fungiert Douglas Mackinnon, der für seine Arbeit bei Produktionen wie Knightfall, Dirk Gently, Doctor Who und Outlander bekannt ist. Für die eigenständige Episode von Sherlock: The Abominable Bride wurde er mit dem Primetime Emmy Award in der Kategorie "Outstanding Television Movie" ausgezeichnet.



