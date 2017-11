Aktien, Anleihen und andere Zinspapiere sind in den USA mittlerweile im Schnitt so teuer wie zuletzt vor mehr als 116 Jahren, warnt Goldman Sachs. Warum die Amerikaner trotzdem empfehlen, auf Dividendenpapiere zu setzen.

Die Stimmen der Mahner mehren sich nach der jüngsten Rekordserie an der Wall Street. Zieht man die durchschnittliche Bewertung bei Aktien, Anleihen und anderen Zinspapieren zu Rate, warnt jetzt Goldman Sachs, erreichten die Anlageklassen den höchsten Stand seit dem Jahr 1900. Die Experten der US-Investmentbank erwarten, dass die aktuelle Marktverfassung "ab einem gewissen Punkt zu Schmerzen bei den Anleger" führen werde.

"Es ist selten der Fall gewesen, dass Aktien sowie Anleihen und andere Zinspapiere zur gleichen Zeit ähnlich teuer waren, außer in den tosenden 20er Jahren und in den goldenen 50ern", warnen die Strategen von Goldman Sachs in einer aktuellen Marktanalyse. "Alle guten Dinge müssen zu einem Ende kommen" und "möglicherweise wird es einen Bärenmarkt geben", sagen die Fachleute voraus.

Zuvor hatten unteren anderem die Strategen der Credit Suisse vor deutlich gestiegen Risiken an den Anlagemärkten gewarnt: Die Uhr ticke bei der globalen Aktienrally, der die Luft im zweiten Halbjahr 2018 auszugehen drohe.

Auch beim Vermögensverwalter Fidelity International rechnet man weltweit mit einem schwierigen kommenden Aktienjahr. "Die starke Wertentwicklung der Aktienmärkte basiert auf der positiven Kombination eines gleichförmigen globalen Wirtschaftswachstums und einem sehr moderaten Inflationsumfeld - eine Situation, die auch als "Goldilocks"-Szenario beschrieben ...

Den vollständigen Artikel lesen ...