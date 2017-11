Anerkanntes Analystenhaus führt ExaGrid in Top-Kategorie des Buyer's Guide 2018

ExaGrid, ein führender Anbieter im Bereich Hyper-Converged Secondary Storage (HCSS) für Backups mit Datendeduplizierung, meldete heute, dass das unabhängige Analystenhaus DCIG die festplattenbasierte Backup-Appliance von ExaGrid erneut in der Top-Kategorie "Recommended" (empfohlen) seines jüngst veröffentlichten 2018 Deduplication Backup Target Appliance Buyer's Guide aufgeführt hat. Die Forschungsarbeit unterstützt Unternehmen dabei, ihre geschäftlichen und technischen Anforderungen für festplattenbasiertes Backup mit den besten verfügbaren Produkten abzugleichen.

"Damit hat ExaGrid im vierten Jahr in Folge Spitzenpositionen in den DCIG Buyer's Guides erobert. Dies ist eine fortwährende Anerkennung unserer differenzierten Produktarchitektur und der Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit, die sie bietet", sagte Bill Andrews, CEO von ExaGrid. "Auf diese kontinuierliche Auszeichnung sind wir sehr stolz."

Die Analysten von DCIG kamen zu dem Schluss, dass ExaGrid aufgrund seiner einzigartigen Architektur, die eine Landing Zone und vollumfängliche Appliances in einem einheitlichen Scale-Out-System vereint, sich mit seinen Lösungen von denen der Mitbewerber abhebt. Jerome Wendt, President und Lead Analyst von DCIG, meinte: "Unternehmen brauchen mehr denn je schnellere, besser skalierbare, leichter verwaltbare Backup-Ziel-Appliances mit Deduplizierung, die zudem Wiederherstellungen beschleunigen. ExaGrid EX40000E und EX32000, die als ‚Recommended' im DCIG 2018 Deduplication Backup Target Appliance Buyer's Guide aufgeführt sind, stehen beispielhaft für diese Anforderungen. Die Lösungen von ExaGrid liefern Unternehmen die Funktionen, die sie benötigen, um ihre Sicherungs- und Wiederherstellungsanforderungen zu erfüllen und bieten gleichzeitig die erwartete Skalierbarkeit und Einfachheit."

Dem Bericht zufolge haben die Scale-out-Architektur, einzigartige Landing Zone, laufenden Virtualisierungserweiterungen und nahtlosen Bereitstellungen von ExaGrid dazu beigetragen, die Appliances EX40000E und EX32000E in der Top-Kategorie "Recommended" zu platzieren. ExaGrid ist mit dem Scale-out-Backupspeicher und der einzigartigen Landing Zone dreimal schneller in der Erfassung und mehr als 20 Mal schneller bei Wiederherstellungen und VM-Boots als sein nächster Mitbewerber. Darüber hinaus ist ExaGrid die einzige Lösung, die bei zunehmendem Datenvolumen ein Backup-Fenster von vorgegebener Länge bereitstellt. ExaGrid bietet der IT-Abteilung die schnellsten Sicherungen, Wiederherstellungen und VM-Boots, ein Backup-Fenster mit vorgegebener Länge und die problemlose Skalierbarkeit der Systeme. Es kann also einfach das gekauft werden, was gerade gebraucht wird, und zwar zu den niedrigsten Anschaffungs- und Betriebskosten. ExaGrid schafft umfassende Upgrades und veraltete Produkte ab.

Mit dem DCIG 2018 Deduplication Backup Target Appliance Buyer's Guide entfallen Zeit- und Kostenaufwand im Produktauswahlprozess, da potenzielle Käufer schneller Produkte in die engere Auswahl nehmen können, die ihren spezifischen Bedürfnissen gerecht werden. Somit können diese Käufer all ihre Energien auf die Produktevaluierung konzentrieren und bei der Anschaffung der optimalen Lösung schneller vorankommen.

Über DCIG

DCIG ist eine Gruppe von Analysten, die über Branchenexpertise im Bereich IT verfügen und informierte und aufschlussreiche Drittanbieter-Analysen und Kommentare zu IT-Hardware, -Software und -Services zur Verfügung stellen. Die Ausgaben des DCIG Buyer's Guide werden von DCIG in eigener Regie entwickelt und lizenziert. Mit einer umfassenden und tiefgreifenden Analyse von Produktmerkmalen für die Rechenzentrumsinfrastruktur bieten die DCIG Buyer's Guides aussagefähige Informationen. DCIG entwickelt darüber hinaus gesponserte Inhalte in Form von Blogeinträgen, Kundenvalidierungen, Produktbewertungen, Sonderberichten und Whitepapern in Kurzfassung, Standardlänge und voller Länge. Die Zielgruppen von DCIG sind Führungskräfte auf Geschäftsleitungsebene, IT-Manager, System- und Storage-Ingenieure und -Architekten, Presse und Medien, Magazin- und Website-Redakteure, Blogger, Finanz- und technische Analysten und Cloud-Dienstleister. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.dcig.com

Über ExaGrid

ExaGrid bietet hyperkonvergente Sekundärspeicher für Backups mit Datendeduplizierung, eine einzigartige Landing Zone und Scale-out-Architektur. Die Landing Zone von ExaGrid ermöglicht die schnellsten Sicherungen, Wiederherstellungen und sofortige VM-Wiederherstellungen. Die Scale-out-Architektur umfasst vollumfängliche Appliances in einem Scale-out-System und sorgt für ein Backup-Fenster mit vorgegebener Länge bei zunehmendem Datenvolumen, sodass umfangreiche Upgrades nicht erforderlich sind. Folgen Sie uns @ExaGrid und auf LinkedIn und besuchen Sie exagrid.com. Erfahren Sie, was ExaGrid-Kunden über ihre eigenen ExaGrid-Erfahrungen berichten und warum sie den Zeitaufwand für Backups inzwischen erheblich senken konnten.

ExaGrid ist eine eingetragene Marke von ExaGrid Systems, Inc. Alle anderen genannten Marken sind das Eigentum der jeweiligen Inhaber.

