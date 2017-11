Das Öl-Kartell und Partnerstaaten wie Russland verlängern ihre Förderkürzungen bis Ende 2018. Darauf haben sich sich die insgesamt 24 Länder in Wien geeinigt. Die Deckelung soll den volatilen Ölpreis stabilisieren.

Die Opec-Staaten und Partnerländer wie Russland stützen die Ölpreise weiter und verlängern ihre Förderbremse bis Ende 2018. Zugleich signalisierten Vertreter der Organisation erdölexportierender Staaten bei ihrem Treffen am Donnerstag in Wien, dass sie bei einer Überhitzung der Energiemärkte eher aus dem Programm aussteigen könnten. Zunächst hatten Delegierter des Öl-Kongresses einstimmig darüber berichtet, am Abend bestätigten mehrere teilnehmende Minister die Beschlüsse. An den Märkten war die Verlängerung in einem solchen Maße erwartet worden. Rohöl der Nordseesorte Brent legte um 0,6 Prozent zu.

Die Allianz aus 24 wichtigen Ölstaaten wird ihr Förderlimit um neun Monate bis Dezember des nächsten Jahres verlängern. Das beschloss nach Angaben des irakischen Ölministers Ali Hussein Al-Luiebi ...

