Betrag in Höhe von 200 Millionen US-Dollar für Wohnungsbau und Siedlungsentwicklung entlang der US-amerikanischen Ostküste ausgewiesen

GTIS Partners LP ("GTIS"), eine Immobilien-Private-Equity-Gesellschaft mit Sitz in New York City und Niederlassungen in São Paulo, Los Angeles, San Francisco, Atlanta, Paris und München, und das California State Teachers' Retirement System (CalSTRS) gaben heute bekannt, dass sie eine Jointventure-Vereinbarung getroffen haben, um zunächst einen Betrag in Höhe von 204 Mio. US-Dollar in Wohnungsbau und Siedlungsentwicklung landesweit zu investieren.

Das Jointventure wurde geplant, um 75% des Investments in Wohnungsbauprojekte und den verbliebenen Betrag in die Siedlungsentwicklung zu investieren. Dabei sind 60% der gemeinsamen Projekte für den Osten und Südosten der Vereinigten Staaten vorgesehen. Das Investment ist für die wichtigsten Märkte geplant, die durch finanzstarke Haushalte und hohe Beschäftigungsniveaus sowie eine solide Angebots- und Nachfragesituation gekennzeichnet sind. GTIS Partners wird an der Seite von CalSTRS in alle Jointventure-Transaktionen investieren.

"Wir sind äußerst erfreut über die Partnerschaft mit CalSTRS, um unsere umfangreiche Investitionsplattform für den Wohnungsbausektor zu erweitern, wo wir eine ähnliche Ansicht mit Blick auf Wachstumspotenziale und Entwicklungschancen teilen", so Tom Shapiro, President und CIO von GTIS Partners. Rob Vahradian, Senior Managing Director bei GTIS Partners, ergänzte: "CalSTRS hat einen beträchtlichen Anteil seines Portfolios in Immobilien investiert und unser Plan im Rahmen dieses Jointventures ist die Vergrößerung der Anteile auf dem US-amerikanischen Wohnungsmarkt durch opportunistische Bau- und Entwicklungsziele in wichtigen Strukturregionen."

Über CalSTRS

Das California State Teachers' Retirement System mit einem Portfolio im Wert von 215,3 Mrd. US-Dollar zum 30. September 2017 ist der größte Pensionsfonds für Lehrerinnen und Lehrer weltweit. CalSTRS verwaltet ein Hybrid-Pensionssystem, das herkömmliche festgelegte Leistungen, Barguthaben und freiwillige beitragsorientierte Vorsorgepläne umfasst. CalSTRS bietet zudem Invalidenrenten und Hinterbliebenenleistungen. CalSTRS bedient mehr als 914.000 Bildungsverantwortliche von öffentlichen Schulen und ihre Familien aus 1.700 Schulbezirken, Kreisschulverwaltungen und "Community College"-Bezirken des Bundesstaates. Weitere Informationen finden Sie unter www.calstrs.com

Über GTIS Partners

GTIS Partners ist eine weltweit tätige Immobilieninvestmentgesellschaft mit Hauptsitz in New York und Niederlassungen in Los Angeles, San Francisco, Atlanta, São Paulo (Brasilien), Paris (Frankreich) und München (Deutschland). GTIS Partners wurde im Jahr 2005 gegründet und befindet sich unter der Leitung von President Tom Shapiro und den Senior Managing Directors Josh Pristaw, Rob Vahradian, Tom Feldstein und Joao Teixeira. GTIS Partners beschäftigt 83 Mitarbeiter und verwaltet derzeit ein Brutto-Immobilienvermögen von rund 3,6 Milliarden US-Dollar. Das Unternehmen tätigt opportunistische Immobilien-Investitionen durch direkte Kapitalbeteiligungen und nicht traditionelle Darlehenstätigkeiten Bisher hat das Unternehmen in Wohn- und Einzelhandelsimmobilien, Industrie- und Bürogebäude, Hotels und Mischnutzungsprojekte in den USA und Brasilien investiert und gehört zu den größten Immobilien-Private-Equity-Gesellschaften in Brasilien. Weitere Informationen finden Sie unter www.gtispartners.com.

Contacts:

Water Wall Group

Scott Sunshine: 212-625-2364

scott@w.group