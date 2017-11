TORONTO, ONTARIO -- (Marketwired) -- 11/30/17 -- The common shares of Luminor Medical Technologies Inc. have been approved for listing on the CSE.

Listing and disclosure documents will be available at www.thecse.com on the trading date.

Luminor Medical Technologies operates through its two wholly owned subsidiaries - Scout Assessment Corp. and Jamaica BLU Limited. Scout Assessment Corp.'s key product is the Scout DS®, a device that has been regulatory cleared in certain markets both as a non-invasive clinical tool to assist in the identification of both prediabetes and type 2 diabetes. Jamaica BLU Limited holds the exclusive Canadian licence of all current and future cannabis commercial products developed by Rise Research Inc. Currently, Rise Research's portfolio consists of cannabis-based formulations which support patients with low libido called Jamaica blu and Jamaica pnk.

L'inscription a la cote de CSE des actions ordinaires de Luminor Medical Technologies Inc. a ete approuvee.

Les documents d'inscription et de divulgation seront disponibles sur www.thecse.com a la date de negociation.

Luminor Medical Technologies exerce ses activites par l'intermediaire de ses deux filiales en propriete exclusive, soit Scout Assessment Corp. et Jamaica BLU Limited. Le produit phare de Scout Assessment Corp. est le Scout DS®, un dispositif qui a ete autorise sur certains marches a la fois comme un outil clinique non invasif pour aider a l'identification du prediabete et du diabete de type 2. Jamaica BLU Limited detient la licence canadienne exclusive de tous les produits commerciaux de cannabis actuels et futurs developpes par Rise Research Inc. Actuellement, le portefeuille de Rise Research est constitue de formulations a base de cannabis qui soutiennent les patients a faible libido Jamaica jam et Jamaica pnk.

---------------------------------------------------------------------------- Issuer/Emetteur: Luminor Medical Technologies Inc. ---------------------------------------------------------------------------- Security Type/Titre: Common Shares/Actions ordinaires ---------------------------------------------------------------------------- Symbol(s)/Symbole(s): LMT ---------------------------------------------------------------------------- Number of securities issued and outstanding/ Titres emis et en 33 836 449 circulation: ---------------------------------------------------------------------------- Number of Securities reserved for issuance/ Titres reserves pour 13 154 262 emission: ---------------------------------------------------------------------------- CSE Sector/Categorie: Life Sciences/Sciences biologiques ---------------------------------------------------------------------------- CUSIP: 55028M 10 3 ---------------------------------------------------------------------------- ISIN: CA 55028M 10 3 2 ---------------------------------------------------------------------------- Boardlot/Quotite: TBD ---------------------------------------------------------------------------- Trading Currency/Monnaie de negociation: CDN$/$CDN ---------------------------------------------------------------------------- Trading Date/Date de negociation: le 1 decembre/December 2017 ---------------------------------------------------------------------------- TSX Venture Exchange/Bourse de Other Exchanges/Autres marches: croissance TSX ---------------------------------------------------------------------------- Fiscal Year end /Cloture de l'exercice financier: November 30/Le 30 novembre ---------------------------------------------------------------------------- Transfer Agent/Agent des transferts: AST Trust Company (Canada) ----------------------------------------------------------------------------

