Halle (ots) - Das Besondere der Situation besteht neben der schwierigen Koalitionsbildung in der Tatsache, dass die Vorsitzenden von CDU, CSU und SPD allesamt nur noch bedingt handlungsfähig sind. Sie werden entweder abgelöst oder müssen durch Rückkopplung mit Funktionären und Basis neue Autorität aufbauen. Das braucht Zeit. Die handelnden Personen sollten gleichwohl aufpassen, dass das, was im Regierungsviertel geschieht, nicht als Theater von Narzissten wahrgenommen wird, die sich gern vor Kameras spreizen. Der größte Schaden tritt ein, wenn Bürger den Eindruck bekommen, dass man Parlament und Regierung gar nicht mehr braucht.



