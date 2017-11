Bonn (ots) - Alle Jahre wieder - Weihnachten im 21. Jahrhundert ist eine gigantische Geldmaschine, zwischen zwei und drei Milliarden Euro beträgt der lukrative Umsatz mit Glühwein, Weihnachtskugeln und aufwendigen Attraktionen. Das Angebot auf den Weihnachtsmärkten schwankt dabei zwischen Tradition und Moderne. Neu dabei: die Angst vor terroristischen Anschlägen und die Herausforderung der Polizei, für die Sicherheit der Märkte zu sorgen.



Vom "fliegenden Weihnachtsmann" in Bochum zum beschaulichen "Waldweihnachtsmarkt" in Velen - phoenix-Reporterin Inge Swolek hat sich auf die Suche nach Skurrilem, Traditionellem und Modernem gemacht, stellt die Sicherheitskonzepte der Polizei vor und spricht mit Akteuren auf den Weihnachtsmärkten in Deutschland.



