TRUSTECH 2017

Fachleute aus der Branche vertrauensbasierter Technologien standen auf der dreitägigen Veranstaltung im Palais des Festivals in Cannes im Mittelpunkt. Mehr als 300 Aussteller begegneten der internationalen Digital-Gemeinschaft auf der TRUSTECH, bei der über 250 internationale Hauptredner, darunter talentierte junge Unternehmer und Meinungsführer, Fragen wie Zahlungen, Finanzdienstleistungen, Handel, Identifizierung und Datensicherheit behandelten.

Mehr denn je bekamen die Teilnehmer auf der Veranstaltung die einmalige Gelegenheit, tiefe Einblicke in die jüngsten Innovationen zu gewinnen und mit führenden Fachleuten zu erörtern, welche Richtung der Markt ihrer Meinung nach einschlägt.

Die Teilnehmer konnten zudem an Einzelgesprächen teilnehmen, die in Partnerschaft mit "Business Beyond Borders", einer Initiative der Europäischen Kommission, veranstaltet wurden. Sie soll Unternehmen dabei helfen, ihr Geschäft international weiterzuentwickeln. Es wurden 323 Termine mit jeweils sechs Interviews pro Teilnehmer abgehalten. Eine einzigartige Gelegenheit für diese Unternehmen!

"2016 wurde die CARTES-Messe durch die TRUSTECH ersetzt, eine Veranstaltung mit einem vollständig aktualisierten Format und neuen Inhalten, um Innovationen und Interaktion in den Mittelpunkt zu rücken. Der Erfolg dieser zweiten Ausgabe in Cannes zeigt eindeutig, dass Fachleute aus der Branche vertrauensbasierter Technologie sehr begeistert über ihre Teilnahme an dieser neuen Veranstaltung sind. Die Zahlen sprechen für sich: 300 Aussteller und Sponsoren, 250 internationale Redner und fast 350 Einzelgespräche. Es zeichnet sich bereits jetzt ab, dass das Programm des nächsten Jahres außergewöhnlich sein wird", sagte Claire de Longeaux, Director der TRUSTECH.

SESAMES Awards

Auf dem TRUSTECH-Programm stand zudem der Wettbewerb der SESAMES Awards, der Innovationen präsentieren und als werbewirksames Sprungbrett für die Aussteller der Messe dienen soll. Die Auszeichnungen wurden ins Leben gerufen, um die jüngsten technologischen Durchbrüche in der Branche für Zahlungen, Identifizierung, digitale Sicherheit und kontaktlose Technologien zu würdigen.

Die Juroren der Awards (18 internationale Experten) nahmen ihre Beurteilungen anhand von drei zentralen Kriterien vor: der Innovationskraft des vorgestellten Produkts/Services, der Marktchance und der Stärke der Pitch-Präsentation.

Gewinner 2017

Lösung E-TRANSAKTIONEN: PHOTO-ME mit "Banking Booth"

PHOTO-ME mit "Banking Booth" Lösung EINZELHANDEL: SPIRE PAYMENTS mit "Business Enterprise Toolkit: Sandbow"

SPIRE PAYMENTS mit "Business Enterprise Toolkit: Sandbow" Produkt HERSTELLUNG UND TESTS: COMPRION mit Design Validation Center und der Vector Field Probe (Vektorfeldsonde)

COMPRION mit Design Validation Center und der Vector Field Probe (Vektorfeldsonde) IoT-Anwendung: MULTO-MAOSCO mit "Trustech Renewables Limited Harvesting Sunshine from Solar Gardens with Smart Solars Panels" (dt.: Trustech Renewables Limited erntet Sonnenschein aus Solargärten mit intelligenten Sonnenpanels)

MULTO-MAOSCO mit "Trustech Renewables Limited Harvesting Sunshine from Solar Gardens with Smart Solars Panels" (dt.: Trustech Renewables Limited erntet Sonnenschein aus Solargärten mit intelligenten Sonnenpanels) Lösung E-GOVERNMENT INFINEON mit "Post quantum cryptography-enabled Contactless Smart Card" (dt.: Post-Quantum-Kryptographie auf einer kontaktlosen Smartcard)

INFINEON mit "Post quantum cryptography-enabled Contactless Smart Card" (dt.: Post-Quantum-Kryptographie auf einer kontaktlosen Smartcard) Lösung CYBERSICHERHEIT INFINEON mit "Post quantum cryptography-enabled Contactless Smart Card" (dt.: Post-Quantum-Kryptographie auf einer kontaktlosen Smartcard)

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20171130006074/de/

Contacts:

Presse:

Vianova Agency

Sandra Codognotto, +33(0)1-53-32-28-58

codognotto@vianova-rp.com