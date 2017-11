Essen (ots) - Es ist gut, dass in der SPD eifrig diskutiert wird, ob eine erneute Große Koalition sinnvoll ist oder nicht. Dass die allermeisten Vorsitzenden und Funktionäre gegen eine neue GroKo wettern, ist parteiintern nachvollziehbar: Das laute Nein erhöht den Druck auf die CDU und außerdem will niemand den Vorsitzenden Martin Schulz weiter beschädigen. Wer sich aber in den Ortsvereinen unterhalb der Vorsitzenden umhört, vernimmt auch andere, moderate Töne jenseits der starken Mehrheitsmeinung. Es ist nun spannend zu beobachten, wie sich die SPD nach dem Parteitag nächste Woche entwickeln wird: Alles scheint möglich.



