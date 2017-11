NEW YORK (dpa-AFX) - Der Euro ist im New Yorker Donnerstagshandel wieder leicht unter die Marke von 1,19 US-Dollar gerutscht. Zuletzt kosetet die Gemeinschaftswährung 1,189 Dollar. Im europäischen Nachmittagsgeschäft hatte der Euro seine frühen Verluste zügig wettgemacht und in der Spitze bis auf 1,1932 Dollar zugelegt. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs auf 1,1849 (Mittwoch: 1,1827) Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,8440 (0,8455) Euro.

Der US-Dollar hingegen erholte sich etwas von seiner am Nachmittag mitteleuropäischer Zeit plötzlich aufgetretenen Schwäche. Marktbeobachter führten dies auf weiter gestiegene Chancen auf einen Erfolg der Steuerreformpläne von US-Präsident Donald Trump zurück, nachdem nun auch der republikanische Senator John McCain seine Unterstützung dafür angekündigt hatte./ajx/she

ISIN EU0009652759

AXC0308 2017-11-30/21:08