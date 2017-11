Tommy Hilfiger, ein Unternehmen im Besitz der PVH Corp. [NYSE: PVH], präsentiert die Fall 2017 Uhr der Saison, die von dem internationalen Supermodel und der Markenbotschafterin für TOMMY HILFIGER Damenbekleidung Gigi Hadid ausgewählt und entworfen wurde. Die weltweite Fall 2017 Kampagne bietet eine sportliche Uhr mit schieferblauem Zifferblatt und Geflecht-Armband, die ab September weltweit erhältlich sein wird.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20171130006162/de/

Gigi Hadid wearing the Fall'17 Tommy Hilfiger 'must have' watch of the season (Photo: Business Wire)

"Ich freue mich, den Schleier über der Must-Have-Uhr der diesjährigen Saison zu lüften", erklärte Gigi Hadid. "Eine schöne Uhr bietet eine großartige Möglichkeit, um dem eigenen einzigartigen Stil Ausdruck zu verleihen und sein Outfit wirkungsvoll zu komplettieren."

"Die Uhr, die von Gigi Hadid im Rahmen unserer Fall 2017 Werbekampagne ausgewählt und entworfen wurde, verkörpert ihre coole und kantige Attitüde", so Tommy Hilfiger. "Sie repräsentiert in perfekter Weise den Geist des Rock'n'Roll-Glamours unserer Fall 2017 Kollektion."

TOMMY HILFIGER Uhren und Schmuck bieten Designs für Damen und Herren. Die Kollektion wird von The Movado Group Inc. unter Lizenz von Tommy Hilfiger hergestellt und weltweit im Rahmen von Exklusivverträgen mit internationalen Vertriebsgesellschaften durch 100%ige Tochtergesellschaften von Movado vertrieben. Die Kollektionen können in ausgewählten TOMMY HILFIGER Filialen, großen Kaufhäusern und in Spezialuhren-Geschäften rund um den Globus erworben werden.

Über Tommy Hilfiger

Mit einem Markenportfolio, zu dem TOMMY HILFIGER und TOMMY JEANS zählen, ist Tommy Hilfiger eine der namhaftesten Designer-Lifestyle-Gruppen der Welt. Der Fokus liegt auf dem Design und Marketing hochqualitativer Konfektionsmode und Sportswear für Herren, Damen-Kollektionen und -Sportswear, Kindermode, Jeans-Kollektionen, Unterwäsche (einschließlich Bademäntel, Schlafanzüge und Loungewear) sowie von Schuhen und Accessoires. Über ausgewählte Lizenzträger bietet Tommy Hilfiger komplementäre Lifestyle-Produkte wie Brillen, Uhren, Düfte, Sportmode (Golf und Schwimmen), Strümpfe, Lederartikel, Haushaltswaren und Gepäckstücke an. Die TOMMY JEANS Produktlinie umfasst Jeanswear und Schuhe für Damen und Herren, Accessoires und Düfte. Die Artikel der Marken TOMMY HILFIGER und TOMMY JEANS stehen Verbrauchern weltweit über ein weitreichendes Netzwerk von TOMMY HILFIGER und TOMMY JEANS Einzelhandelsgeschäften, führenden Spezialgeschäften und Kaufhäusern, ausgewählten Online-Händlern sowie unter tommy.com zur Verfügung.

Über die PVH Corp.

Mit einer bereits 135 Jahre andauernden Firmengeschichte konnte sich PVH gegen expandierende Marken und Unternehmen mit einer langjährigen amerikanischen Tradition behaupten und entwickelte sich zu einem der größten Bekleidungsunternehmen rund um den Globus. Wir beschäftigen mehr als 35.000 Mitarbeiter in über 40 Ländern und erwirtschaften jährliche Umsatzerlöse in Höhe von mehr als 8 Mrd. US-Dollar. Wir sind Inhaber der legendären Marken CALVIN KLEINTOMMY HILFIGERVan HeusenIZODARROWSpeedo,Warner'sund Olga sowie der Internet-zentrierten True & Co. Dessous-Marke. Wir vermarkten eine Vielzahl unterschiedlicher Güter unter diesen und anderen national und international bekannten eigenen und lizenzierten Markennamen.

*Die Marke Speedo ist zeitlich unbegrenzt für Nordamerika und die Karibik von Speedo International, Ltd. lizenziert.

