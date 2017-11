FRANKFURT (Dow Jones)--Leicht nach oben ging es im nachbörslichen Handel am Donnerstag mit den Kursen. Auslöser war die gute Entwicklung an der Wall Street, wo der Dow-Jones-Index das erste Mal über der Marke von 24.000 Punkten schloss. Nach Aussage eines Händlers von Lang & Schwarz verlief der Handel allerdings in etwas ruhigeren Bahnen als noch am Vortag, als die US-Technologiewerte kräftige Abschläge verzeichnet hatten. Wichtige Unternehmensmeldungen habe es nicht gegeben, so der Teilnehmer weiter.

=== XDAX* DAX Veränderung 22.00 Uhr 17.35 Uhr 13.038 13.024 +0,1% ===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

