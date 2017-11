Andersen Global setzt seinen Kurs der Expansion in der Schweiz mit der Eingliederung der Partner und Experten von Reviglobal SA in das bestehende Andersen Tax-Team in Lugano zum 01. Januar 2018 fort. Andersen Tax in Lugano ist seit 2014 Mitglied von Andersen Global, zuerst unter dem Namen MDR Advisory Group und später unter dem jetzigen Firmennamen.

Tiziano Ballinari ist Gründer und Managing Partner von Reviglobal, kommt als leitender Partner zu Andersen Tax und ergänzt das Führungsteam, das bereits aus fünf Partnern besteht. Sein Fachgebiet ist die Unternehmens- und Steuerberatung, wobei er seine Beratungstätigkeit auf nationaler und internationaler Ebene ausführt. Tizianos Berufserfahrung umfasst die Beteiligung an der Neuausrichtung inländischer Unternehmen sowie die Beratung von Start-ups in und außerhalb der Schweiz.

"Wir haben bereits ein sehr harmonisches Arbeitsverhältnis mit Tiziano und seinem Team aufgebaut, und ich freue mich darauf, mit ihm als Partner noch enger zusammenzuarbeiten", meinte Paolo Mondia, Founding and Managing Partner von Andersen Tax in Lugano und co-Regional Managing Partner der Europa-Region. "Die Eingliederung des Reviglobal-Teams gibt uns die Möglichkeit, tiefer in den Schweizer Markt einzudringen und darüber hinaus unsere globale Reichweite zu erhöhen."

Tiziano tritt zusammen mit den Partnern Mario Demarchi und Christian Crivelli bei Andersen Tax ein. Marios Berufserfahrung umfasst die Beratung von Einzelpersonen und Gesellschaften verschiedener Größen in und außerhalb der Schweiz. Er verfügt über spezielle Fachkenntnis auf dem Pharmasektor. Christians Klientel besteht aus Privatpersonen und Gesellschaften verschiedener Größen im In- und Ausland, seine Fachgebiete sind das Rechnungs- und Personalwesen.

Das Team von Andersen Tax in Lugano bietet nationale, internationale und Unternehmenssteuerberatung für Einzelpersonen und Gesellschaften und ist spezialisiert auf direkte und indirekte Steuern, Nachfolgeplanung, Umstrukturierung von Firmen, interne Compliance, Personalmanagement und Unternehmensberatungsleistungen.

Der Global Chairman und CEO der Andersen Tax LLC, Mark Vorsatz, fügte hinzu: "Die Aufnahme des Reviglobal-Teams in der Schweiz untermauert unser Bekenntnis zur nahtlosen Bereitstellung von Leistungen in der Schweiz und in Europa. Ich freue mich darauf, das starke Fundament, das wir im Land bereits errichtet haben, weiter auszubauen."

Andersen Global ist ein internationaler Verband rechtlich eigenständiger und unabhängiger Mitgliedsfirmen, dem Steuer- und Rechtsexperten aus aller Welt angehören. Andersen Global wurde im Jahr 2013 von der US-amerikanischen Mitgliedsfirma Andersen Tax LLC gegründet, beschäftigt derzeit mehr als 2.500 Fachkräfte weltweit und ist über seine Mitgliedsfirmen und Kooperationspartner an über 78 Standorten präsent.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20171130006265/de/

Contacts:

Andersen Tax

Megan Tsuei, 415-764-2700