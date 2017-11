Antreten beim Bundespräsidenten: Merkel, Seehofer und Schulz haben bei einem Treffen im Schloss Bellevue über die Chancen einer Regierungsbildung gesprochen. Das Treffen dauerte länger als erwartet.

Als Angela Merkel, Martin Schulz und Horst Seehofer das Schloss Bellevue in der Nacht zum Freitag nacheinander verlassen, zeigen alle ein Lächeln. Der SPD-Chef scheint sogar zu strahlen. Ist das ein positives Zeichen - oder nur Routine für die wartenden Kameras?

Hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier Erfolg mit der Initiative, die zerstrittenen Chefs von CDU, SPD und CSU in seinem Berlin Amtssitz an einen Tisch zu holen? Kommt die seit dem Scheitern der Jamaika-Sondierungen vor fast zwei Wochen stillstehende Regierungsbildung in einem der wichtigsten Staaten Europas wieder in Gang?

Am Donnerstagabend bleibt das erstmal offen. Das Staatsoberhaupt und die Parteichefs verschwinden ohne ein Wort in ihren Limousinen in die Nacht. Merkel, Schulz und Seehofer haben Stillschweigen vereinbart - am Freitagvormittag wollen sie zunächst in getrennten Runden ihre Parteigremien über die Unterredung informieren.

Deutschland als Stabilitätsanker - gilt das noch? Es lastet Druck auf den drei Vorsitzenden. Zehn Wochen nach der Bundestagswahl ist weiter keine stabile Regierung in Sicht - und das in einer Zeit, in der Nationalismus die Einheit Europas belastet und internationale ...

